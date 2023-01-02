https://ria.ru/20230102/dtp-1842814958.html
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли пять человек
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2023
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли пять человек
Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 02.01.2023
2023-01-02T12:03
2023-01-02T12:03
2023-01-02T13:59
происшествия
авто
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 2 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 13.00 (09.00 мск) в районе 30-го километра автодороги "Обход города Кемерово". "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком "Мерседес-Бенц Актрос". В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 4 пассажира автомобиля "Лада", - сообщает пресс-служба полицейского главка. На месте происшествия работают оперативные службы и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу. Для обеспечения безопасности движения на месте ДТП организовано реверсивное движение.Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко."Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", – сообщили в ведомстве.По данным СУСК по Кемеровской области, среди погибших – девятилетний ребенок. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место аварии выехала следственная группа, в составе которой следователь-криминалист. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших. Для выяснения всех обстоятельств ДТП назначена автотехническая экспертиза.
https://ria.ru/20230101/dtp-1842737412.html
https://ria.ru/20221230/dtp-1842551217.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, кемеровская область
Происшествия, Авто, Кемеровская область
12:03 02.01.2023 (обновлено: 13:59 02.01.2023)
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли пять человек
В Кузбассе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, погибли пять человек
КЕМЕРОВО, 2 янв - РИА Новости.
Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 13.00 (09.00 мск) в районе 30-го километра автодороги "Обход города Кемерово".
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком "Мерседес-Бенц Актрос". В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 4 пассажира автомобиля "Лада", - сообщает пресс-служба полицейского главка.
На месте происшествия работают оперативные службы и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу. Для обеспечения безопасности движения на месте ДТП организовано реверсивное движение.
Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко.
"Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", – сообщили в ведомстве.
По данным СУСК по Кемеровской области, среди погибших – девятилетний ребенок. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место аварии выехала следственная группа, в составе которой следователь-криминалист. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших. Для выяснения всех обстоятельств ДТП назначена автотехническая экспертиза.