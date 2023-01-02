https://ria.ru/20230102/dtp-1842814958.html

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли пять человек

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли пять человек - РИА Новости, 02.01.2023

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли пять человек

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T12:03

2023-01-02T12:03

2023-01-02T13:59

происшествия

авто

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 2 янв - РИА Новости. Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на трассе в Кузбассе, погибли пять человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник около 13.00 (09.00 мск) в районе 30-го километра автодороги "Обход города Кемерово". "Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Лада Гранта" совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся навстречу грузовиком "Мерседес-Бенц Актрос". В результате ДТП погибли пять человек: водитель и 4 пассажира автомобиля "Лада", - сообщает пресс-служба полицейского главка. На месте происшествия работают оперативные службы и следственно-оперативная группа ОМВД по Топкинскому муниципальному округу. Для обеспечения безопасности движения на месте ДТП организовано реверсивное движение.Как уточняет пресс-служба региональной прокуратуры, на место происшествия для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал прокурор города Топки Сергей Степанченко."Прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, по результатам которой при необходимости будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на контроле в прокуратуре области", – сообщили в ведомстве.По данным СУСК по Кемеровской области, среди погибших – девятилетний ребенок. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На место аварии выехала следственная группа, в составе которой следователь-криминалист. Судебно-медицинские экспертизы установят причину смерти потерпевших. Для выяснения всех обстоятельств ДТП назначена автотехническая экспертиза.

https://ria.ru/20230101/dtp-1842737412.html

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кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, кемеровская область