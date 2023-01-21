https://ria.ru/20230121/avariya-1846504078.html
В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал
В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал - РИА Новости, 21.01.2023
В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал
Микроавтобус врезался в столб и съехал в канал в Дагестане, предварительно, десять человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:52
2023-01-21T19:52
2023-01-21T19:52
происшествия
авто
бабаюртовский район
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c5ecb86778afae17241a75743980d501.jpg
МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Микроавтобус врезался в столб и съехал в канал в Дагестане, предварительно, десять человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, в субботу приблизительно в 14.30 на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву. "В результате ДТП 10 пассажиров "Mercedes-Benz Sprinter", в том числе 1 несовершеннолетний, с различными травмами доставлены в медучреждение. Информация предварительная. Обстоятельства, личности и количество пострадавших участников автоаварии уточняются", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html
бабаюртовский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/18/1834036932_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8b3d45ab1049d9c6a481d01ff81f8634.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, бабаюртовский район, mercedes
Происшествия, Авто, Бабаюртовский район, Mercedes
В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал
МВД: в Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал, пострадали десять человек