https://ria.ru/20230121/avariya-1846504078.html

В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал

В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал - РИА Новости, 21.01.2023

В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал

Микроавтобус врезался в столб и съехал в канал в Дагестане, предварительно, десять человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T19:52

2023-01-21T19:52

2023-01-21T19:52

происшествия

авто

бабаюртовский район

mercedes

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МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Микроавтобус врезался в столб и съехал в канал в Дагестане, предварительно, десять человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, в субботу приблизительно в 14.30 на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву. "В результате ДТП 10 пассажиров "Mercedes-Benz Sprinter", в том числе 1 несовершеннолетний, с различными травмами доставлены в медучреждение. Информация предварительная. Обстоятельства, личности и количество пострадавших участников автоаварии уточняются", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230120/dtp-1846336881.html

бабаюртовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, бабаюртовский район, mercedes