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В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал - РИА Новости, 21.01.2023
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В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал
В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал - РИА Новости, 21.01.2023
В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал
Микроавтобус врезался в столб и съехал в канал в Дагестане, предварительно, десять человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:52
2023-01-21T19:52
происшествия
авто
бабаюртовский район
mercedes
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МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Микроавтобус врезался в столб и съехал в канал в Дагестане, предварительно, десять человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона. По информации ведомства, в субботу приблизительно в 14.30 на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву. "В результате ДТП 10 пассажиров "Mercedes-Benz Sprinter", в том числе 1 несовершеннолетний, с различными травмами доставлены в медучреждение. Информация предварительная. Обстоятельства, личности и количество пострадавших участников автоаварии уточняются", — говорится в сообщении.
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происшествия, авто, бабаюртовский район, mercedes
Происшествия, Авто, Бабаюртовский район, Mercedes
19:52 21.01.2023
 
В Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал

МВД: в Дагестане микроавтобус врезался в столб и съехал в канал, пострадали десять человек

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 21 янв — РИА Новости. Микроавтобус врезался в столб и съехал в канал в Дагестане, предварительно, десять человек пострадали, сообщает пресс-служба МВД региона.
По информации ведомства, в субботу приблизительно в 14.30 на 424-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе 30-летний местный житель, управляя автомобилем "Mercedes-Benz Sprinter", не справился с управлением и врезался в металлический столб освещения, после чего транспортное средство съехало с дороги в канаву.
"В результате ДТП 10 пассажиров "Mercedes-Benz Sprinter", в том числе 1 несовершеннолетний, с различными травмами доставлены в медучреждение. Информация предварительная. Обстоятельства, личности и количество пострадавших участников автоаварии уточняются", — говорится в сообщении.
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ПроисшествияАвтоБабаюртовский районMercedes
 
 
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