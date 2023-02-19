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В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек
В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек - РИА Новости, 19.02.2023
В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек
Женщина и четверо детей погибли после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Мордовии, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:21
2023-02-19T22:21
2023-02-19T23:45
происшествия
саранск
ульяновск
республика мордовия
артем здунов
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КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Женщина и четверо детей погибли после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Мордовии, сообщает ГИБДД республики.По касательной также был задет автомобиль Hyundai Verna.Отмечается, что в результате столкновения LADA Largus загорелась и все пассажиры автомобиля погибли."По предварительным данным, в машине за рулем была женщина 1986 года рождения и в качестве пассажиров - четверо несовершеннолетних детей", - отмечает ведомство.На месте ДТП работают сотрудники полиции и спецслужб. Движение транспортных средств на данном участке ограничено.Глава Мордовии Артем Здунов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что родственникам погибших будет оказана помощь. Также, по словам главы региона, будут проанализированы все причины ДТП, включая состояние дороги.
https://ria.ru/20230217/dtp-1852598231.html
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происшествия, саранск, ульяновск, республика мордовия, артем здунов
Происшествия, Саранск, Ульяновск, Республика Мордовия, Артем Здунов
22:21 19.02.2023 (обновлено: 23:45 19.02.2023)
В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек
В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибла женщина и четверо детей
КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Женщина и четверо детей погибли после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Мордовии, сообщает ГИБДД республики.
"ДТП произошло 19 февраля около 16 часов на 31 километре автодороги Саранск - Сурское - Ульяновск. Сотрудниками полиции установлено, что столкнулись транспортные средства LADA Largus и Mercedes в составе полуприцепа. Легковой автомобиль выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с фурой", - говорится в сообщении.
По касательной также был задет автомобиль Hyundai Verna.
Отмечается, что в результате столкновения LADA Largus загорелась и все пассажиры автомобиля погибли.
"По предварительным данным, в машине за рулем была женщина 1986 года рождения и в качестве пассажиров - четверо несовершеннолетних детей", - отмечает ведомство.
На месте ДТП работают сотрудники полиции и спецслужб. Движение транспортных средств на данном участке ограничено.
Глава Мордовии Артем Здунов
выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что родственникам погибших будет оказана помощь. Также, по словам главы региона, будут проанализированы все причины ДТП, включая состояние дороги.