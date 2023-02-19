https://ria.ru/20230219/stolknovenie-1853029079.html

В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек

В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек - РИА Новости, 19.02.2023

В Мордовии при столкновении легковушки с грузовиком погибли пять человек

Женщина и четверо детей погибли после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Мордовии, сообщает ГИБДД республики. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:21

2023-02-19T22:21

2023-02-19T23:45

происшествия

саранск

ульяновск

республика мордовия

артем здунов

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КАЗАНЬ, 19 фев – РИА Новости. Женщина и четверо детей погибли после столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Мордовии, сообщает ГИБДД республики.По касательной также был задет автомобиль Hyundai Verna.Отмечается, что в результате столкновения LADA Largus загорелась и все пассажиры автомобиля погибли."По предварительным данным, в машине за рулем была женщина 1986 года рождения и в качестве пассажиров - четверо несовершеннолетних детей", - отмечает ведомство.На месте ДТП работают сотрудники полиции и спецслужб. Движение транспортных средств на данном участке ограничено.Глава Мордовии Артем Здунов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он отметил, что родственникам погибших будет оказана помощь. Также, по словам главы региона, будут проанализированы все причины ДТП, включая состояние дороги.

https://ria.ru/20230217/dtp-1852598231.html

саранск

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происшествия, саранск, ульяновск, республика мордовия, артем здунов