https://ria.ru/20230603/dtp-1875910846.html

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека - РИА Новости, 03.06.2023

В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека

Четыре человека погибли, двое получили травмы в аварии на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:12

2023-06-03T09:12

2023-06-03T09:26

происшествия

кемеровская область

кемерово

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КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили травмы в аварии на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 04.30 (00.30 мск) на 76 километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Яшкинскому муниципальному округу. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Тойота Королла", двигаясь со стороны пгт Яшкино в направлении города Кемерово, наехал на дорожное ограждение. После этого он потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. "Вследствие удара произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП четыре человека - двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет - скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи, еще двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Уточняется, что в данный момент на месте аварии работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html

кемеровская область

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, кемеровская область, кемерово