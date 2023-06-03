https://ria.ru/20230603/dtp-1875910846.html
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека - РИА Новости, 03.06.2023
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
Четыре человека погибли, двое получили травмы в аварии на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T09:12
2023-06-03T09:12
2023-06-03T09:26
происшествия
кемеровская область
кемерово
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КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости. Четыре человека погибли, двое получили травмы в аварии на трассе в Кемеровской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 04.30 (00.30 мск) на 76 километре автодороги Кемерово - Яшкино - Тайга. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Яшкинскому муниципальному округу. Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Тойота Королла", двигаясь со стороны пгт Яшкино в направлении города Кемерово, наехал на дорожное ограждение. После этого он потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево. "Вследствие удара произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП четыре человека - двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет - скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи, еще двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении. Уточняется, что в данный момент на месте аварии работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
https://ria.ru/20230602/dtp-1875815320.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Кемерово
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека
В ДТП на трассе в Кузбассе погибли четыре человека, двое пострадали
КЕМЕРОВО, 3 июн - РИА Новости.
Четыре человека погибли, двое получили травмы в аварии на трассе в Кемеровской области, сообщает
пресс-служба ГУ МВД по региону.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 04.30 (00.30 мск) на 76 километре автодороги Кемерово
- Яшкино - Тайга. На место прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД по Яшкинскому муниципальному округу.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Тойота Королла", двигаясь со стороны пгт Яшкино в направлении города Кемерово, наехал на дорожное ограждение. После этого он потерял контроль над автомобилем, съехал с дороги и врезался в дерево.
"Вследствие удара произошло возгорание автомобиля. В результате ДТП четыре человека - двое мужчин и две женщины в возрасте от 24 до 38 лет - скончались на месте до прибытия скорой медицинской помощи, еще двое мужчин в возрасте 24 и 25 лет госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в данный момент на месте аварии работают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ
"Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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