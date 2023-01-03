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В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек - РИА Новости, 03.01.2023
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В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек
В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек - РИА Новости, 03.01.2023
В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек
Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в профильных региональных ведомствах. РИА Новости, 03.01.2023
2023-01-03T12:11
2023-01-03T12:11
происшествия
алтайский край
рубцовск
барнаул
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БАРНАУЛ, 3 янв - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в профильных региональных ведомствах. "Сегодня около 13 часов 40 минут (09.40 мск - ред.) на 217 км автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по Алтайскому краю. Предварительно установлено, что мужчина 1978 года рождения,​ управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска​ в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Lexus RX 300". Чуть позже один из госпитализированных скончался. "В больнице скончался водитель "Lexus RX 300". Количество погибших увеличилось до 5 человек", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она добавила, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка. На место ДТП выехал прокурор Поспелихинского района Алексей Пыхтеев.
https://ria.ru/20230103/dtp-1842920713.html
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алтайский край
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происшествия, алтайский край, рубцовск, барнаул
Происшествия, Алтайский край, Рубцовск, Барнаул
12:11 03.01.2023
 
В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек

В ДТП в Алтайском крае погибли двое детей и трое взрослых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина скорой помощи. Архивное фото
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БАРНАУЛ, 3 янв - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в профильных региональных ведомствах.
"Сегодня около 13 часов 40 минут (09.40 мск - ред.) на 217 км автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по Алтайскому краю.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.01.2023
Вчера, 12:02
В ДТП с фурой на трассе в Красноярском крае погибли четыре человека
Предварительно установлено, что мужчина 1978 года рождения,​ управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска​ в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Lexus RX 300".
"В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры – женщина 1986 года рождения и двое несовершеннолетних детей – 2009 и 2011 годов рождения погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля "Lexus RX 300" и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - уточнили в МВД.
Чуть позже один из госпитализированных скончался. "В больнице скончался водитель "Lexus RX 300". Количество погибших увеличилось до 5 человек", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Она добавила, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка. На место ДТП выехал прокурор Поспелихинского района Алексей Пыхтеев.
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ПроисшествияАлтайский крайРубцовскБарнаул
 
 
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