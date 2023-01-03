https://ria.ru/20230103/dtp-1842922169.html

В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек

В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек - РИА Новости, 03.01.2023

В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек

Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в профильных региональных ведомствах. РИА Новости, 03.01.2023

2023-01-03T12:11

2023-01-03T12:11

2023-01-03T12:11

происшествия

алтайский край

рубцовск

барнаул

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БАРНАУЛ, 3 янв - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в профильных региональных ведомствах. "Сегодня около 13 часов 40 минут (09.40 мск - ред.) на 217 км автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по Алтайскому краю. Предварительно установлено, что мужчина 1978 года рождения,​ управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска​ в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Lexus RX 300". Чуть позже один из госпитализированных скончался. "В больнице скончался водитель "Lexus RX 300". Количество погибших увеличилось до 5 человек", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. Она добавила, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка. На место ДТП выехал прокурор Поспелихинского района Алексей Пыхтеев.

https://ria.ru/20230103/dtp-1842920713.html

https://ria.ru/20230103/dtp-1842912498.html

алтайский край

рубцовск

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край, рубцовск, барнаул