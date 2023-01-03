В ДТП в Алтайском крае погибли пять человек
В ДТП в Алтайском крае погибли двое детей и трое взрослых
Машина скорой помощи. Архивное фото
БАРНАУЛ, 3 янв - РИА Новости. Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП в Алтайском крае, сообщили в профильных региональных ведомствах.
"Сегодня около 13 часов 40 минут (09.40 мск - ред.) на 217 км автодороги А-322 "Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" вблизи села Поспелиха произошло дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении пресс-службы главка МВД по Алтайскому краю.
Предварительно установлено, что мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, двигаясь со стороны Рубцовска в направлении Барнаула, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем "Lexus RX 300".
"В результате происшествия водитель автомобиля ВАЗ и его пассажиры – женщина 1986 года рождения и двое несовершеннолетних детей – 2009 и 2011 годов рождения погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля "Lexus RX 300" и двое его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение", - уточнили в МВД.
Чуть позже один из госпитализированных скончался. "В больнице скончался водитель "Lexus RX 300". Количество погибших увеличилось до 5 человек", - сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
Она добавила, что по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа проводится проверка. На место ДТП выехал прокурор Поспелихинского района Алексей Пыхтеев.