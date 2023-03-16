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Пять человек погибли в крупном ДТП в подмосковной Кашире
Пять человек погибли в крупном ДТП в подмосковной Кашире - РИА Новости, 16.03.2023
Пять человек погибли в крупном ДТП в подмосковной Кашире
Пять человек погибли, еще шесть пострадали в аварии с участием трех машин в подмосковной Кашире, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:57
2023-03-16T16:57
2023-03-16T17:39
происшествия
кашира
московская область (подмосковье)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, еще шесть пострадали в аварии с участием трех машин в подмосковной Кашире, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.По информации полиции, авария произошла в четверг примерно в 14:10 на 132-м километре автодороги Каспий по направлению в Москву (городской округ Кашира)."По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, все пострадавшие направлены в Каширскую центральную городскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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кашира
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кашира, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Кашира, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пять человек погибли в крупном ДТП в подмосковной Кашире
Пять человек погибли и шесть пострадали в ДТП с тремя автомобилями в подмосковной Кашире
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, еще шесть пострадали в аварии с участием трех машин в подмосковной Кашире, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.
По информации полиции, авария произошла в четверг примерно в 14:10 на 132-м километре автодороги Каспий по направлению в Москву
(городской округ Кашира).
"По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, все пострадавшие направлены в Каширскую центральную городскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.
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