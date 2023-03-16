https://ria.ru/20230316/dtp-1858366414.html

Пять человек погибли в крупном ДТП в подмосковной Кашире

Пять человек погибли в крупном ДТП в подмосковной Кашире - РИА Новости, 16.03.2023

Пять человек погибли в крупном ДТП в подмосковной Кашире

Пять человек погибли, еще шесть пострадали в аварии с участием трех машин в подмосковной Кашире, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД. РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:57

2023-03-16T16:57

2023-03-16T17:39

происшествия

кашира

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, еще шесть пострадали в аварии с участием трех машин в подмосковной Кашире, сообщили журналистам в пресс-службе областного главка МВД.По информации полиции, авария произошла в четверг примерно в 14:10 на 132-м километре автодороги Каспий по направлению в Москву (городской округ Кашира)."По предварительной информации, водитель легкового автомобиля марки Nissan допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двумя транспортными средствами. В результате ДТП пять человек погибли и шестеро получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, все пострадавшие направлены в Каширскую центральную городскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

https://ria.ru/20230221/proisshestviya-1853570357.html

кашира

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

происшествия, кашира, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии)