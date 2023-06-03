https://ria.ru/20230603/dtp-1875921752.html

В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика

В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика - РИА Новости, 03.06.2023

В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика

В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице. РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T10:32

2023-06-03T10:32

2023-06-03T17:20

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице.В пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что среди пострадавших двое детей 2006 и 2016 годов рождения. "Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", — добавили в ведомстве.ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Как сообщает городская прокуратура, прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875911285.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, санкт-петербург