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В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика - РИА Новости, 03.06.2023
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10:32 03.06.2023 (обновлено: 17:20 03.06.2023)
https://ria.ru/20230603/dtp-1875921752.html
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика - РИА Новости, 03.06.2023
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика
В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:32
2023-06-03T17:20
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице.В пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что среди пострадавших двое детей 2006 и 2016 годов рождения. &quot;Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента&quot;, — добавили в ведомстве.ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Как сообщает городская прокуратура, прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875911285.html
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Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика

В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием более десяти автомобилей

© Фото : Прокуратура г. Санкт-ПетербургаНа месте массового ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
На месте массового ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
© Фото : Прокуратура г. Санкт-Петербурга
На месте массового ДТП во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице.
В пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что среди пострадавших двое детей 2006 и 2016 годов рождения.
«

"Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", — добавили в ведомстве.

ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
Как сообщает городская прокуратура, прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями.
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