https://ria.ru/20230603/dtp-1875921752.html
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика - РИА Новости, 03.06.2023
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика
В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице. РИА Новости, 03.06.2023
2023-06-03T10:32
2023-06-03T10:32
2023-06-03T17:20
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице.В пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что среди пострадавших двое детей 2006 и 2016 годов рождения. "Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", — добавили в ведомстве.ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка. Как сообщает городская прокуратура, прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875911285.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
Работа сотрудников МЧС на месте ДТП в Санкт-Петербурге
2023-06-03T10:32
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге произошло массовое ДТП с участием грузовика
В Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием более десяти автомобилей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. В Санкт-Петербурге после массового ДТП с участием 13 автомобилей госпитализировали 11 человек, сообщила ГУМЧС по северной столице.
В пресс-службе ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили
, что среди пострадавших двое детей 2006 и 2016 годов рождения.
«
"Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента", — добавили в ведомстве.
ДТП произошло в субботу около 8.40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы.
Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД
, проводится проверка.
Как сообщает городская прокуратура, прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП. По предварительным данным, грузовой автомобиль при съезде с Невского путепровода выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилями.
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