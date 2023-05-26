https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html

В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП

В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 26.05.2023

В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП

Пять человек, из которых двое – дети, погибли в результате столкновения легковушки и минивэна на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:00

2023-05-26T17:00

2023-05-26T17:00

происшествия

авто

омская область

черлакский район

россия

дтп

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ОМСК, 26 - РИА Новости. Пять человек, из которых двое – дети, погибли в результате столкновения легковушки и минивэна на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. На 96-м километре трассы "Омск – Черлак" 42-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и врезался в минивэн Toyota Hiace. "В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля Chevrolet (2 женщины 1989 и 1999 годов рождения и 2 несовершеннолетних 2005 и 2016 годов рождения) скончались на месте происшествия, водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехал прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.

https://ria.ru/20230526/kamaz-1874321945.html

омская область

черлакский район

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, омская область, черлакский район, россия, дтп