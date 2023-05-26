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В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 26.05.2023
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17:00 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/dtp-1874413841.html
В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП
В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП - РИА Новости, 26.05.2023
В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП
Пять человек, из которых двое – дети, погибли в результате столкновения легковушки и минивэна на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:00
2023-05-26T17:00
происшествия
авто
омская область
черлакский район
россия
дтп
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ОМСК, 26 - РИА Новости. Пять человек, из которых двое – дети, погибли в результате столкновения легковушки и минивэна на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. На 96-м километре трассы "Омск – Черлак" 42-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и врезался в минивэн Toyota Hiace. "В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля Chevrolet (2 женщины 1989 и 1999 годов рождения и 2 несовершеннолетних 2005 и 2016 годов рождения) скончались на месте происшествия, водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе ведомства. На место происшествия выехал прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.
https://ria.ru/20230526/kamaz-1874321945.html
омская область
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происшествия, авто, омская область, черлакский район, россия, дтп
Происшествия, Авто, Омская область, Черлакский район, Россия, ДТП
В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП

В Омской области двое детей и трое взрослых погибли в ДТП легковушки и минивэна на трассе

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 - РИА Новости. Пять человек, из которых двое – дети, погибли в результате столкновения легковушки и минивэна на трассе в Омской области, рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
На 96-м километре трассы "Омск – Черлак" 42-летний водитель Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и врезался в минивэн Toyota Hiace.
"В результате ДТП водитель и 4 пассажира автомобиля Chevrolet (2 женщины 1989 и 1999 годов рождения и 2 несовершеннолетних 2005 и 2016 годов рождения) скончались на месте происшествия, водитель Toyota доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе ведомства.
На место происшествия выехал прокурор Черлакского района Омской области Дмитрий Тракимас.
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