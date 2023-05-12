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В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 12.05.2023
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18:22 12.05.2023
https://ria.ru/20230512/dtp-1871399541.html
В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе
В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 12.05.2023
В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе
Легковая машина и большегруз столкнулись на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, в результате погибли пять человек, сообщили в региональном главке РИА Новости, 12.05.2023
2023-05-12T18:22
2023-05-12T18:22
происшествия
авто
самарская область
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
дтп
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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Легковая машина и большегруз столкнулись на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, в результате погибли пять человек, сообщили в региональном главке МВД. "Предварительно установлено, что около 17.08 (16.08 мск) в Большеглушицком районе водитель автомобиля Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. На месте ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве уточнили, что полицейские оперативно прибыли на место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге.
https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html
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происшествия, авто, самарская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп
Происшествия, Авто, Самарская область, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП
В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе

В Самарской области пять человек погибли в столкновении легковушки и большегруза на трассе

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Легковая машина и большегруз столкнулись на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, в результате погибли пять человек, сообщили в региональном главке МВД.
"Предварительно установлено, что около 17.08 (16.08 мск) в Большеглушицком районе водитель автомобиля Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. На месте ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
В ведомстве уточнили, что полицейские оперативно прибыли на место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге.
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ПроисшествияАвтоСамарская областьРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ДТП
 
 
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