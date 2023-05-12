https://ria.ru/20230512/dtp-1871399541.html

В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе

В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе - РИА Новости, 12.05.2023

В Самарской области пять человек погибли в ДТП на трассе

Легковая машина и большегруз столкнулись на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, в результате погибли пять человек, сообщили в региональном главке РИА Новости, 12.05.2023

2023-05-12T18:22

2023-05-12T18:22

2023-05-12T18:22

происшествия

авто

самарская область

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

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САРАТОВ, 12 мая - РИА Новости. Легковая машина и большегруз столкнулись на трассе в Большеглушицком районе Самарской области, в результате погибли пять человек, сообщили в региональном главке МВД. "Предварительно установлено, что около 17.08 (16.08 мск) в Большеглушицком районе водитель автомобиля Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с большегрузом. На месте ДТП погибли пять человек, находившиеся в легковом автомобиле", - сказали журналистам в пресс-службе главка. В ведомстве уточнили, что полицейские оперативно прибыли на место ДТП, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта по дороге.

https://ria.ru/20230511/samokat-1871015574.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, авто, самарская область, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп