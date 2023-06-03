https://ria.ru/20230603/dtp-1875911285.html

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до шести

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до шести - РИА Новости, 03.06.2023

Число жертв ДТП в Нижегородской области выросло до шести

Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области увеличилось до шести человек, сообщил министр здравоохранения... РИА Новости, 03.06.2023

2023-06-03T09:16

2023-06-03T09:16

2023-06-03T09:48

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июн — РИА Новости. Количество погибших при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Нижегородской области увеличилось до шести человек, сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале."К сожалению, в 8:55 в реанимации Воротынской ЦРБ скончалась еще одна пострадавшая в ДТП — женщина 1988 года рождения. В настоящий момент по причине ДТП погибли шесть человек. Приношу соболезнования родственникам и близким погибших. Мы делали все, что могли. Боролись. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью", — написал он.По данным регионального управления МВД, в сегодня около 05:20 (совпадает с мск) на 554 километре автодороги "Москва — Уфа" в Воротынском районе водитель автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Газон". При ДТП погибли водитель и три пассажира Nissan, из них двое детей восьми и девяти лет. Еще одну женщину и ребенка из Nissan госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

https://ria.ru/20230528/dtp-1874626817.html

нижегородская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

нижегородская область, происшествия