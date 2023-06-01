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Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане - РИА Новости, 01.06.2023
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20:24 01.06.2023
https://ria.ru/20230601/dtp-1875649800.html
Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане
Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане - РИА Новости, 01.06.2023
Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане
Три человека, в том числе двое детей, погибли в четверг в аварии в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах... РИА Новости, 01.06.2023
2023-06-01T20:24
2023-06-01T20:24
россия
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в четверг в аварии в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кизилюртовском районе. Погибли двое детей и один взрослый мужчина, еще два человека госпитализированы", – сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы прокуратуры Дагестана, ДТП с участием трех автомобилей произошло около 15.00 мск вблизи села Акнада Кизилюртовского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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россия, происшествия
Россия, Происшествия
Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане

В Дагестане в ДТП с участием трех автомобилей погибли три человека

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в четверг в аварии в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кизилюртовском районе. Погибли двое детей и один взрослый мужчина, еще два человека госпитализированы", – сказал собеседник агентства.
По данным пресс-службы прокуратуры Дагестана, ДТП с участием трех автомобилей произошло около 15.00 мск вблизи села Акнада Кизилюртовского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
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