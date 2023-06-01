https://ria.ru/20230601/dtp-1875649800.html

Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане

Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане - РИА Новости, 01.06.2023

Источник сообщил о гибели трех человек в ДТП в Дагестане

Три человека, в том числе двое детей, погибли в четверг в аварии в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах... РИА Новости, 01.06.2023

2023-06-01T20:24

2023-06-01T20:24

2023-06-01T20:24

россия

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 1 июн - РИА Новости. Три человека, в том числе двое детей, погибли в четверг в аварии в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах республики. "ДТП с участием трех автомобилей произошло в Кизилюртовском районе. Погибли двое детей и один взрослый мужчина, еще два человека госпитализированы", – сказал собеседник агентства. По данным пресс-службы прокуратуры Дагестана, ДТП с участием трех автомобилей произошло около 15.00 мск вблизи села Акнада Кизилюртовского района. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

https://ria.ru/20230601/dtp-1875469194.html

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2023

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россия, происшествия