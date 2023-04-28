https://ria.ru/20230428/dtp-1868402914.html

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек - РИА Новости, 28.04.2023

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек

Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в... РИА Новости, 28.04.2023

2023-04-28T11:57

2023-04-28T11:57

2023-04-28T12:05

происшествия

киров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале. Ранее со ссылкой на региональный Минздрав сообщалось, что за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. По данным ГИБДД региона, 27 апреля в 15.20 на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач. Как сообщил региональный СУСК, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html

киров

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, киров