https://ria.ru/20230428/dtp-1868402914.html
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек - РИА Новости, 28.04.2023
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек
Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:57
2023-04-28T11:57
2023-04-28T12:05
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале. Ранее со ссылкой на региональный Минздрав сообщалось, что за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. По данным ГИБДД региона, 27 апреля в 15.20 на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач. Как сообщил региональный СУСК, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
киров
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове в четверг выросло до 29 человек
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости.
Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале
.
Ранее со ссылкой на региональный Минздрав сообщалось, что за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей.
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"Кроме самого водителя, 1957 года рождения, пострадало 28 человек. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД региона, 27 апреля в 15.20 на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач. Как сообщил региональный СУСК, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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