Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек - РИА Новости, 28.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:57 28.04.2023 (обновлено: 12:05 28.04.2023)
https://ria.ru/20230428/dtp-1868402914.html
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек - РИА Новости, 28.04.2023
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек
Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в... РИА Новости, 28.04.2023
2023-04-28T11:57
2023-04-28T12:05
происшествия
киров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868405276_0:68:1280:788_1920x0_80_0_0_d9c404fbbc6e9d49f68f74666909e7b8.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале. Ранее со ссылкой на региональный Минздрав сообщалось, что за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей. По данным ГИБДД региона, 27 апреля в 15.20 на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач. Как сообщил региональный СУСК, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
https://ria.ru/20230120/dtp-1846288119.html
киров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868405276_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c6c354f134b8c1fa85dec0e6ca242b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, киров
Происшествия, Киров
Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове выросло до 29 человек

Число пострадавших при ДТП с автобусом в Кирове в четверг выросло до 29 человек

© Фото : УГИБДД УМВД России по Кировской области В Кирове на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ, 38 городского маршрута, совершил наезд на опору линии электропередач
В Кирове на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ, 38 городского маршрута, совершил наезд на опору линии электропередач - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
© Фото : УГИБДД УМВД России по Кировской области
В Кирове на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ, 38 городского маршрута, совершил наезд на опору линии электропередач
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Двадцать девять человек пострадали при ДТП в Кирове в четверг днем, когда автобус с пассажирами врезался в столб, сообщает региональное управление МВД в Telegram-канале.
Ранее со ссылкой на региональный Минздрав сообщалось, что за помощью к врачам обратились 22 человека, включая двух детей.
«
"Кроме самого водителя, 1957 года рождения, пострадало 28 человек. В отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - говорится в сообщении.
По данным ГИБДД региона, 27 апреля в 15.20 на улице Производственной водитель автобуса ПАЗ городского маршрута №38 наехал на опору линии электропередач. Как сообщил региональный СУСК, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
На месте ДТП с автобусом в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Крупные ДТП с участием пассажирских автобусов в России в 2022-2023 годах
20 января, 15:36
 
ПроисшествияКиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала