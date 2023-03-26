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Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале - РИА Новости, 26.03.2023
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09:27 26.03.2023
https://ria.ru/20230326/dtp-1860699200.html
Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале
Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале - РИА Новости, 26.03.2023
Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале
В числе погибших в ДТП в Челябинской области с грузовым и легковым автомобилем - 4 подростков в возрасте 13-15 лет, а также девушка-водитель, они ехали в... РИА Новости, 26.03.2023
2023-03-26T09:27
2023-03-26T09:27
происшествия
челябинская область
челябинск
троицк
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. В числе погибших в ДТП в Челябинской области с грузовым и легковым автомобилем - 4 подростков в возрасте 13-15 лет, а также девушка-водитель, они ехали в легковушке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в воскресенье ночью на трассе в Троицком муниципальном районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и 4 пассажира легковушки погибли. По данным полиции, ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк водитель автомобиля "ВАЗ-21102" столкнулся с встречно едущим большегрузом с полуприцепом Iveco. По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района, уточняется в сообщении. Водитель "ВАЗ" имеет стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась, добавляется в сообщении. На место аварии прибыли экипажи ГИБДД, выехали следственно-оперативная группа, начальник областной госавтоинспекции, руководство межмуниципального отдела МВД России "Троицкий", обстоятельства и причины устанавливаются, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html
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происшествия, челябинская область, челябинск, троицк
Происшествия, Челябинская область, Челябинск, Троицк
Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале

В ДТП с грузовиком на трассе под Челябинском погибли четверо подростков и девушка-водитель

© Фото : ГУ МВД России по Челябинской областиНа месте ДТП в Челябинской области
На месте ДТП в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
© Фото : ГУ МВД России по Челябинской области
На месте ДТП в Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. В числе погибших в ДТП в Челябинской области с грузовым и легковым автомобилем - 4 подростков в возрасте 13-15 лет, а также девушка-водитель, они ехали в легковушке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУМВД России по региону.
Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в воскресенье ночью на трассе в Троицком муниципальном районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и 4 пассажира легковушки погибли.
По данным полиции, ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк водитель автомобиля "ВАЗ-21102" столкнулся с встречно едущим большегрузом с полуприцепом Iveco.
«
"Автоавария с пятью погибшими, среди которых четверо несовершеннолетних, произошла на территории Троицкого района Челябинской области… В результате дорожно-транспортного происшествия управлявшая легковым транспортным средством девушка, 2001 года рождения, и все находившиеся в салоне авто пассажиры - двое юношей и две девочки-подростка, в возрасте от 13 до 15 лет, погибли", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района, уточняется в сообщении. Водитель "ВАЗ" имеет стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась, добавляется в сообщении.
На место аварии прибыли экипажи ГИБДД, выехали следственно-оперативная группа, начальник областной госавтоинспекции, руководство межмуниципального отдела МВД России "Троицкий", обстоятельства и причины устанавливаются, поясняет пресс-служба.
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