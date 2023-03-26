https://ria.ru/20230326/dtp-1860699200.html

Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале

Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале - РИА Новости, 26.03.2023

Стали известны подробности смертельного ДТП с грузовиком на Урале

В числе погибших в ДТП в Челябинской области с грузовым и легковым автомобилем - 4 подростков в возрасте 13-15 лет, а также девушка-водитель, они ехали в... РИА Новости, 26.03.2023

2023-03-26T09:27

2023-03-26T09:27

2023-03-26T09:27

происшествия

челябинская область

челябинск

троицк

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 мар – РИА Новости. В числе погибших в ДТП в Челябинской области с грузовым и легковым автомобилем - 4 подростков в возрасте 13-15 лет, а также девушка-водитель, они ехали в легковушке, сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУМВД России по региону. Как сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, в воскресенье ночью на трассе в Троицком муниципальном районе столкнулись грузовой и легковой автомобили. Водитель и 4 пассажира легковушки погибли. По данным полиции, ночью на 117-м километре автодороги Челябинск – Троицк водитель автомобиля "ВАЗ-21102" столкнулся с встречно едущим большегрузом с полуприцепом Iveco. По предварительным данным, компания ехала из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы Троицкого района, уточняется в сообщении. Водитель "ВАЗ" имеет стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась, добавляется в сообщении. На место аварии прибыли экипажи ГИБДД, выехали следственно-оперативная группа, начальник областной госавтоинспекции, руководство межмуниципального отдела МВД России "Троицкий", обстоятельства и причины устанавливаются, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20230316/dtp-1858400058.html

челябинская область

челябинск

троицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, челябинск, троицк