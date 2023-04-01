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Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском - РИА Новости, 01.04.2023
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11:53 01.04.2023 (обновлено: 12:30 01.04.2023)
https://ria.ru/20230401/dtp-1862333778.html
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском - РИА Новости, 01.04.2023
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском
Количество пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса под Новосибирском увеличилось до 11 человек, из них госпитализировано трое, сообщил... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T11:53
2023-04-01T12:30
происшествия
новосибирск
павлодар
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса под Новосибирском увеличилось до 11 человек, из них госпитализировано трое, сообщил журналистам представитель облминздрава. Как сообщалось, в субботу около 11.00 (07.00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск - Кочки - Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Погиб водитель легкового автомобиля. Ранее в облминздраве сообщали о восьми пострадавших. "В Ордынскую ЦРБ доставлено еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих - они в состоянии средней степени тяжести. Из тех троих, кого госпитализировали ранее, врачи выписывают двоих, в том числе ребенка. Таким образом, в стационаре ЦРБ остаются трое пострадавших", - рассказали в министерстве. Ранее в облминздраве сообщали, что сразу после ДТП в больницу были доставлены восемь человек, из которых после осмотра были госпитализированы двое взрослых и один ребенок. По данным властей региона, причиной дорожной аварии в Новосибирской области с гибелью человека и восемью пострадавшими, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.
https://ria.ru/20230319/dtp-1858875678.html
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происшествия, новосибирск, павлодар, новосибирская область
Происшествия, Новосибирск, Павлодар, Новосибирская область
Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском увеличилось до 11 человек

© Фото : Прокуратура Новосибирской областиДТП с участием автобуса на трассе Новосибирск-Кочки
ДТП с участием автобуса на трассе Новосибирск-Кочки - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : Прокуратура Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса под Новосибирском увеличилось до 11 человек, из них госпитализировано трое, сообщил журналистам представитель облминздрава.
Как сообщалось, в субботу около 11.00 (07.00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск - Кочки - Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Погиб водитель легкового автомобиля. Ранее в облминздраве сообщали о восьми пострадавших.
"В Ордынскую ЦРБ доставлено еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих - они в состоянии средней степени тяжести. Из тех троих, кого госпитализировали ранее, врачи выписывают двоих, в том числе ребенка. Таким образом, в стационаре ЦРБ остаются трое пострадавших", - рассказали в министерстве.
Ранее в облминздраве сообщали, что сразу после ДТП в больницу были доставлены восемь человек, из которых после осмотра были госпитализированы двое взрослых и один ребенок.
По данным властей региона, причиной дорожной аварии в Новосибирской области с гибелью человека и восемью пострадавшими, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.
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