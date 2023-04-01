https://ria.ru/20230401/dtp-1862333778.html

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском - РИА Новости, 01.04.2023

Выросло число пострадавших в ДТП с автобусом под Новосибирском

Количество пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса под Новосибирском увеличилось до 11 человек, из них госпитализировано трое, сообщил... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T11:53

2023-04-01T11:53

2023-04-01T12:30

происшествия

новосибирск

павлодар

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 1 апр – РИА Новости. Количество пострадавших в дорожной аварии с участием пассажирского автобуса под Новосибирском увеличилось до 11 человек, из них госпитализировано трое, сообщил журналистам представитель облминздрава. Как сообщалось, в субботу около 11.00 (07.00 мск) на 87 километре трассы Новосибирск - Кочки - Павлодар произошло столкновение пассажирского автобуса и автомобиля Chevrolet Niva. В результате ДТП автобус перевернулся, в нем находились 47 пассажиров. Погиб водитель легкового автомобиля. Ранее в облминздраве сообщали о восьми пострадавших. "В Ордынскую ЦРБ доставлено еще трое пострадавших в аварии. Врачи всех осмотрели, госпитализировали двоих - они в состоянии средней степени тяжести. Из тех троих, кого госпитализировали ранее, врачи выписывают двоих, в том числе ребенка. Таким образом, в стационаре ЦРБ остаются трое пострадавших", - рассказали в министерстве. Ранее в облминздраве сообщали, что сразу после ДТП в больницу были доставлены восемь человек, из которых после осмотра были госпитализированы двое взрослых и один ребенок. По данным властей региона, причиной дорожной аварии в Новосибирской области с гибелью человека и восемью пострадавшими, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу движения.

https://ria.ru/20230319/dtp-1858875678.html

новосибирск

павлодар

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, павлодар, новосибирская область