https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html
Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Самарой
Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Самарой - РИА Новости, 07.03.2023
Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Самарой
Еще двое пострадавших в аварии с маршрутным автобусом в Самарской области скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, таким образом общее РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:18
2023-03-07T12:18
2023-03-07T17:18
происшествия
самарская область
нефтегорский район
самара
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САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Еще двое пострадавших в аварии с маршрутным автобусом в Самарской области скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, таким образом общее число погибших выросло до восьми. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек. Авария произошла утром 23 февраля в Нефтегорском районе на 83-м километре трассы М-5 "Урал": столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. "К сожалению, двое пострадавших скончались из-за тяжести полученных травм", - сказала представитель ведомства. Она добавила, что в настоящее время три пациента находятся под наблюдением врачей в стационаре, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести, одного - тяжелое. В минздраве уточнили, что еще четыре пациента выписаны.
https://ria.ru/20230307/dtp-1856310972.html
https://ria.ru/20230305/dtp-1856007652.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, самарская область, нефтегорский район, самара
Происшествия, Самарская область, Нефтегорский район, Самара
Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Самарой
Число погибших в ДТП с автобусом под Самарой выросло до восьми
САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Еще двое пострадавших в аварии с маршрутным автобусом в Самарской области скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, таким образом общее число погибших выросло до восьми.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек.
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Авария произошла утром 23 февраля в Нефтегорском районе
на 83-м километре трассы М-5 "Урал": столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары
в Бузулук
.
"К сожалению, двое пострадавших скончались из-за тяжести полученных травм", - сказала представитель ведомства.
Она добавила, что в настоящее время три пациента находятся под наблюдением врачей в стационаре, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести, одного - тяжелое. В минздраве уточнили, что еще четыре пациента выписаны.
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