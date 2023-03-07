https://ria.ru/20230307/dtp-1856340486.html

Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Самарой

Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Самарой - РИА Новости, 07.03.2023

Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Самарой

Еще двое пострадавших в аварии с маршрутным автобусом в Самарской области скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, таким образом общее РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:18

2023-03-07T12:18

2023-03-07T17:18

происшествия

самарская область

нефтегорский район

самара

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853957832_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_75f0a05aaa8bd880875a759000263586.jpg

САМАРА, 7 мар - РИА Новости. Еще двое пострадавших в аварии с маршрутным автобусом в Самарской области скончались, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, таким образом общее число погибших выросло до восьми. Ранее сообщалось, что в результате ДТП погибли шесть человек. Авария произошла утром 23 февраля в Нефтегорском районе на 83-м километре трассы М-5 "Урал": столкнулись три транспортных средства, в том числе маршрутный автобус. По информации прокуратуры, в аварию попал Ford Transit, следовавший из Самары в Бузулук. "К сожалению, двое пострадавших скончались из-за тяжести полученных травм", - сказала представитель ведомства. Она добавила, что в настоящее время три пациента находятся под наблюдением врачей в стационаре, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние двоих из них оценивается как средней степени тяжести, одного - тяжелое. В минздраве уточнили, что еще четыре пациента выписаны.

https://ria.ru/20230307/dtp-1856310972.html

https://ria.ru/20230305/dtp-1856007652.html

самарская область

нефтегорский район

самара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, самарская область, нефтегорский район, самара