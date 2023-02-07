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ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2020-2023 годах - РИА Новости, 07.02.2023
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ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2020-2023 годах
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2020-2023 годах - РИА Новости, 07.02.2023
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2020-2023 годах
в Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщалось. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T13:27
2023-02-07T13:27
справки
россия
лукойл
газпром
уфаоргсинтез
вячеслав гладков
кстовский район
нижегородская область
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20237 февраля в Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщалось. 202218 декабря в Приангарье произошел пожар на Марковском газоконденсатном месторождении. Глава региона Игорь Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. По данным МЧС, погибших нет. Пострадали семь человек. Возгорание было ликвидировано 19 декабря. К тушению привлекались 155 человек и 37 единиц техники. Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе, в 2,5 километра от поселка Верхнемарково, является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. 2 декабря на нефтебазе Шахтерска в ДНР произошло возгорание емкостей произошло после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО HIMARS.21 ноября в Макеевке (ДНР) произошел пожар на нефтебазе ООО "ТПК "Химтрейд", его причиной стал обстрел города из РСЗО HIMARS с украинской стороны. В результате пожара никто не пострадал. 27 октября в Шахтерском районе в ДНР в результате обстрела украинскими войсками произошел пожар на нефтебазе. На следующее утро он был ликвидирован. 15 октября в селе Разумное в Белгородском районе Белгородской области произошло возгорание на складе нефтепродуктов МРУ АО "Транснефть-Дружба", его причиной стало попадание снаряда. 21 августа во Владивостоке на нефтебазе по улице Катерная произошел пожар, возгорание произошло на насосной станции в отдельном здании. Пожар локализовали при помощи пены на площади около 50 квадратных метров. Сообщалось, что погибших и пострадавших нет, утечка топлива не допущена.1 июня в Белорецком районе Башкирии на Абзелиловской нефтебазе при проведении работ по очистке резервуара произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре. Пострадали четыре человека.22 июня в Ростовской области на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба. Никто не пострадал. В августе завод возобновил работу в полном объеме. 16 июня в Тюменской области на Уренгойском газовом месторождении ООО "Газпром добыча Уренгой" пожар произошел на одном из газовых коллекторов, пострадавших нет, произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей добычи. 31 мая на территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за нарушений правил ведения работ произошло возгорание подъемного агрегата, один человек погиб, двое пострадали. (РИА Новости, 01 июня 2022, 14:54)25 апреля в Брянской области на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" произошел пожар. Было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, пострадавших нет. 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, его причиной стал удар двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В тушении было задействовано более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет. В результате инцидента никто не пострадал. 22 марта на нефтебазе "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь бензовозов. В каждом из них находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. Возгорание произошло при наливе бензовоза, жертв и пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Никто не пострадал. Угрозы близлежащим зданиям и строениям не было.10 марта в Ярославле на территории, прилегающей к ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, загорелся бензовоз. Пожар был ликвидирован. Эвакуация не потребовалась. В результате ЧП никто не пострадал. 1 марта в Рязани на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании на площади 100 квадратных метров загорелась установка. При пожаре пострадали два человека, они были госпитализированы. Производственный процесс на заводе не прекращался.1 февраля на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении. Пострадали четыре человека.4 января в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошло горение одной из секций установки глубокой переработки мазута. Погибших и пострадавших не было. Пожар был локализован, эвакуация не проводилась.2021В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка". Спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было.8 октября на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) на вводимой в эксплуатацию установке по переработке газа произошел взрыв с последующим пожаром высотой 76 метров. Как отмечали в пресс-службе предприятия, сработала автоматическая система пожаротушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам не было.27 августа на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода загорелась сера. Объект принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург". Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 60 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.27 мая в Алексеевском районе Самарской области произошел пожар на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть". Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров. Возгорание удалось потушить.6 марта в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубических метров. При пожаре никто не пострадал.5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники.25 января в Уфе (Башкирия) произошел крупный пожар на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе "Уфаоргсинтез". Одна емкость с нефтепродуктами была полностью разрушена, вторая получила сильные повреждения. В результате ЧП один человек погиб, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести.202022 декабря в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Никто не пострадал.7 июля под Сызранью (Самарская область) произошло возгорание на установке гидроочистки дизельного топлива Сызранского нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.12 июня в Нижневартовске в ХМАО на нефтеперерабатывающем предприятии произошло возгорание на выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте. Загорелись незначительные остатки нефтепродуктов. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом.24 апреля в Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло возгорание. Никто не пострадал.9 января в городе Ухте Республики Коми загорелась установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадал один человек.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
россия
кстовский район
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справки, россия, лукойл, газпром, уфаоргсинтез, вячеслав гладков, кстовский район, нижегородская область, происшествия, природный газ
Справки, Россия, ЛУКОЙЛ, Газпром, Уфаоргсинтез, Вячеслав Гладков, Кстовский район, Нижегородская область, Происшествия, Природный газ
13:27 07.02.2023
 

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2020-2023 годах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2023

7 февраля в Кстовском районе Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщалось.

2022

18 декабря в Приангарье произошел пожар на Марковском газоконденсатном месторождении. Глава региона Игорь Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. По данным МЧС, погибших нет. Пострадали семь человек. Возгорание было ликвидировано 19 декабря. К тушению привлекались 155 человек и 37 единиц техники. Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе, в 2,5 километра от поселка Верхнемарково, является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии.
2 декабря на нефтебазе Шахтерска в ДНР произошло возгорание емкостей произошло после попадания снарядов, выпущенных украинскими войсками из РСЗО HIMARS.
21 ноября в Макеевке (ДНР) произошел пожар на нефтебазе ООО "ТПК "Химтрейд", его причиной стал обстрел города из РСЗО HIMARS с украинской стороны. В результате пожара никто не пострадал.
27 октября в Шахтерском районе в ДНР в результате обстрела украинскими войсками произошел пожар на нефтебазе. На следующее утро он был ликвидирован.
15 октября в селе Разумное в Белгородском районе Белгородской области произошло возгорание на складе нефтепродуктов МРУ АО "Транснефть-Дружба", его причиной стало попадание снаряда.
21 августа во Владивостоке на нефтебазе по улице Катерная произошел пожар, возгорание произошло на насосной станции в отдельном здании. Пожар локализовали при помощи пены на площади около 50 квадратных метров. Сообщалось, что погибших и пострадавших нет, утечка топлива не допущена.
1 июня в Белорецком районе Башкирии на Абзелиловской нефтебазе при проведении работ по очистке резервуара произошел хлопок газовоздушной смеси в пустом резервуаре. Пострадали четыре человека.
22 июня в Ростовской области на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание в теплообменнике на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба. Никто не пострадал. В августе завод возобновил работу в полном объеме.
16 июня в Тюменской области на Уренгойском газовом месторождении ООО "Газпром добыча Уренгой" пожар произошел на одном из газовых коллекторов, пострадавших нет, произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей добычи.
31 мая на территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) из-за нарушений правил ведения работ произошло возгорание подъемного агрегата, один человек погиб, двое пострадали. (РИА Новости, 01 июня 2022, 14:54)
25 апреля в Брянской области на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба" произошел пожар. Было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, пострадавших нет.
1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошел пожар. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, его причиной стал удар двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В тушении было задействовано более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет. В результате инцидента никто не пострадал.
22 марта на нефтебазе "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области загорелись семь бензовозов. В каждом из них находится около 30 кубических метров нефтепродуктов. Возгорание произошло при наливе бензовоза, жертв и пострадавших нет. Открытое горение было ликвидировано на 500 квадратных метрах. Никто не пострадал. Угрозы близлежащим зданиям и строениям не было.
10 марта в Ярославле на территории, прилегающей к ярославскому нефтеперерабатывающему заводу, загорелся бензовоз. Пожар был ликвидирован. Эвакуация не потребовалась. В результате ЧП никто не пострадал.
1 марта в Рязани на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании на площади 100 квадратных метров загорелась установка. При пожаре пострадали два человека, они были госпитализированы. Производственный процесс на заводе не прекращался.
1 февраля на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении. Пострадали четыре человека.
4 января в Тюмени на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе произошло горение одной из секций установки глубокой переработки мазута. Погибших и пострадавших не было. Пожар был локализован, эвакуация не проводилась.

2021

В ночь на 5 августа в 23 километрах от Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) загорелось здание завода по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка". Спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было.
8 октября на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) на вводимой в эксплуатацию установке по переработке газа произошел взрыв с последующим пожаром высотой 76 метров. Как отмечали в пресс-службе предприятия, сработала автоматическая система пожаротушения, никто не пострадал, угрозы заводу и населенным пунктам не было.
27 августа на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода загорелась сера. Объект принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург". Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. К тушению пожара было привлечено более 200 человек и 60 единиц техники. Погибших и пострадавших не было.
27 мая в Алексеевском районе Самарской области произошел пожар на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть". Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров. Возгорание удалось потушить.
6 марта в Тутаевском районе Ярославской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева. Загорелись две емкости с горючим объемом 600 кубических метров. При пожаре никто не пострадал.
5 февраля на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Высота факельного горения достигала 10 метров. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работали 24 человека и семь единиц техники.
25 января в Уфе (Башкирия) произошел крупный пожар на установке по переработке газа на нефтехимическом заводе "Уфаоргсинтез". Одна емкость с нефтепродуктами была полностью разрушена, вторая получила сильные повреждения. В результате ЧП один человек погиб, один был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

2020

22 декабря в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) на нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Никто не пострадал.
7 июля под Сызранью (Самарская область) произошло возгорание на установке гидроочистки дизельного топлива Сызранского нефтеперерабатывающего завода "Роснефти". Площадь возгорания составила 40 квадратных метров. Никто не пострадал.
12 июня в Нижневартовске в ХМАО на нефтеперерабатывающем предприятии произошло возгорание на выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте. Загорелись незначительные остатки нефтепродуктов. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом.
24 апреля в Перми на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло возгорание. Никто не пострадал.
9 января в городе Ухте Республики Коми загорелась установка нефтеперерабатывающего завода "Лукойл". Площадь, охваченная огнем, составила тысячу квадратных метров, пожару был присвоен третий номер сложности. В результате ЧП пострадал один человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
 
СправкиРоссияЛУКОЙЛГазпромУфаоргсинтезВячеслав ГладковКстовский районНижегородская областьПроисшествияПриродный газ
 
 
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