https://ria.ru/20210827/zavod-1747573705.html

На территории Оренбургского ГПЗ загорелась сера

На территории Оренбургского ГПЗ загорелась сера - РИА Новости, 27.08.2021

На территории Оренбургского ГПЗ загорелась сера

Сера загорелась на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода, но огонь больше не угрожает перейти на газовые установки, рассказал РИА Новости РИА Новости, 27.08.2021

2021-08-27T18:01

2021-08-27T18:01

2021-08-27T18:01

происшествия

оренбургская область

россия

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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сера загорелась на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода, но огонь больше не угрожает перейти на газовые установки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится тушение серы на открытой площадке завода на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, угрозу перехода огня на три газовые установки завода удалось снять.Объект, отметил собеседник агентства, принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург".Оренбургский газоперерабатывающий завод, как сказано на сайте "Газпром переработка", - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта, необходимого для придания газу специфического запаха.

https://ria.ru/20210818/rabochie-1746173144.html

оренбургская область

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, россия