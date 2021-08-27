https://ria.ru/20210827/zavod-1747573705.html
На территории Оренбургского ГПЗ загорелась сера
На территории Оренбургского ГПЗ загорелась сера - РИА Новости, 27.08.2021
На территории Оренбургского ГПЗ загорелась сера
Сера загорелась на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода, но огонь больше не угрожает перейти на газовые установки, рассказал РИА Новости РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-27T18:01
2021-08-27T18:01
2021-08-27T18:01
происшествия
оренбургская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/15752/57/157525758_0:1066:2336:2380_1920x0_80_0_0_f3c636197779956328796755977c47d3.jpg
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Сера загорелась на открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода, но огонь больше не угрожает перейти на газовые установки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится тушение серы на открытой площадке завода на площади 100 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, угрозу перехода огня на три газовые установки завода удалось снять.Объект, отметил собеседник агентства, принадлежит компании "Газпром добыча Оренбург".Оренбургский газоперерабатывающий завод, как сказано на сайте "Газпром переработка", - крупнейшее в России предприятие по переработке природного газа, единственный в стране производитель природного одоранта, необходимого для придания газу специфического запаха.
https://ria.ru/20210818/rabochie-1746173144.html
оренбургская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/15752/57/157525758_0:847:2336:2599_1920x0_80_0_0_c67e6b18cb408960c3ef47bf4795d9ad.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, оренбургская область, россия
На территории Оренбургского ГПЗ загорелась сера
На открытой площадке Оренбургского газоперерабатывающего завода загорелась сера