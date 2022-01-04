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Ужасающие кадры пожара на территории завода в Тюмени

В Тюмени загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 04.01.2022

Ужасающие кадры пожара на территории завода в Тюмени

В Тюмени горит Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщает издание 72.ru. РИА Новости, 04.01.2022

2022-01-04T09:25

2022-01-04T09:25

2022-01-04T13:32

происшествия

тюмень

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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Тюмени горит Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщает издание 72.ru.Местные жители рассказали, что их разбудили сирены пожарных машин. Над заводом виден огромный столб дыма.На заводе РИА Новости рассказали, что горит одна из секций установки глубокой переработки мазута. В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 09:42 по местному времени. Когда на место прибыл первый расчет, площадь возгорания составляла 100 квадратных метров. "Погибших и пострадавших нет. Эвакуация не проводилась", — добавили в ведомстве.К 11:20 пожар локализовали, подразделения продолжают работу. В тушении участвуют 84 человека и 26 единиц техники.В 12:40 пожар ликвидировали.

тюмень

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тюмень