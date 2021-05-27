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В Самарской области потушили пожар на резервуаре с нефтешламом

В Самарской области потушили пожар на резервуаре с нефтешламом - РИА Новости, 27.05.2021

В Самарской области потушили пожар на резервуаре с нефтешламом

Крупный пожар произошел на резервуаре объемом 300 кубических метров с отходами нефтепродуктов на месторождении в Алексеевском районе Самарской области,... РИА Новости, 27.05.2021

2021-05-27T17:38

2021-05-27T17:38

2021-05-27T17:38

самарская область

алексеевский район

нефть

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел на резервуаре объемом 300 кубических метров с отходами нефтепродуктов на месторождении в Алексеевском районе Самарской области, возгорание удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по состоянию на 17.00 мск пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, возгорание произошло на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть".

https://ria.ru/20210524/epokha-1733659511.html

самарская область

алексеевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самарская область, алексеевский район, нефть, происшествия