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В Самарской области потушили пожар на резервуаре с нефтешламом
В Самарской области потушили пожар на резервуаре с нефтешламом - РИА Новости, 27.05.2021
В Самарской области потушили пожар на резервуаре с нефтешламом
Крупный пожар произошел на резервуаре объемом 300 кубических метров с отходами нефтепродуктов на месторождении в Алексеевском районе Самарской области,... РИА Новости, 27.05.2021
2021-05-27T17:38
2021-05-27T17:38
самарская область
алексеевский район
нефть
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел на резервуаре объемом 300 кубических метров с отходами нефтепродуктов на месторождении в Алексеевском районе Самарской области, возгорание удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, по состоянию на 17.00 мск пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, возгорание произошло на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть".
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самарская область, алексеевский район, нефть, происшествия

В Самарской области потушили пожар на резервуаре с нефтешламом

17:38 27.05.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Краснодарском крае
Учения МЧС в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Крупный пожар произошел на резервуаре объемом 300 кубических метров с отходами нефтепродуктов на месторождении в Алексеевском районе Самарской области, возгорание удалось потушить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Загорелся резервуар с нефтешламом объемом 300 кубических метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по состоянию на 17.00 мск пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, возгорание произошло на территории Первомайского месторождения, которое принадлежит ООО "Регион-Нефть".
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
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Самарская областьАлексеевский районНефтьПроисшествия
 
 
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