Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали - РИА Новости, 01.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220401/pozhar-1781369339.html
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали
Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:05
2022-04-01T19:18
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по нефтебазе в белгороде
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780811271_0:0:941:529_1920x0_80_0_0_0aab6c081123ed40b5d3fd00b34da760.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков."До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома", — написал он в Telegram-канале.В тушении задействовали более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет.По словам Гладкова, причиной произошедшего стал удар двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781302473.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Севастиан Котов
Севастиан Котов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780811271_33:0:941:681_1920x0_80_0_0_2c99575fe631898bf22f03adbe7f2290.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по нефтебазе в белгороде
19:05 01.04.2022 (обновлено: 19:18 01.04.2022)
 
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали

Губернатор Гладков: пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали

© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской областиПожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Белгородской области
Пожарный автомобиль МЧС России по Белгородской области
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома", — написал он в Telegram-канале.
В тушении задействовали более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет.
По словам Гладкова, причиной произошедшего стал удар двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 01.04.2022
Вчера, 14:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Кремле прокомментировали пожар на нефтебазе в Белгороде после удара ВСУ
 
ПроисшествияБелгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала