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Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали - РИА Новости, 01.04.2022
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали
Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 01.04.2022
2022-04-01T19:05
2022-04-01T19:05
2022-04-01T19:18
происшествия
белгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по нефтебазе в белгороде
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 апр — РИА Новости. Сотрудники МЧС локализовали пожар на нефтебазе в Белгороде, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков."До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома", — написал он в Telegram-канале.В тушении задействовали более 300 пожарных, порядка 100 единиц техники, включая поезд и вертолет.По словам Гладкова, причиной произошедшего стал удар двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" отмечали, что пострадавших в результате пожара нет.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и по состоянию на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220401/belgorod-1781302473.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по нефтебазе в белгороде
19:05 01.04.2022 (обновлено: 19:18 01.04.2022)
Пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали
Губернатор Гладков: пожар на нефтебазе в Белгороде локализовали