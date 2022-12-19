https://ria.ru/20221219/pozhar-1839637979.html

После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело

После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело - РИА Новости, 19.12.2022

После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на Марковском газоконденсатном месторождении, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 19.12.2022

2022-12-19T08:30

2022-12-19T08:30

2022-12-19T08:30

происшествия

игорь кобзев

братск

россия

усть-кут

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/11/1839428951_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ca89aa7b9cea7f765cea22e4f9089853.jpg

ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на Марковском газоконденсатном месторождении, сообщает Иркутская областная прокуратура. Пожар на Марковском газоконденсатном месторождении в Приангарье произошел в воскресенье. Глава региона Игорь Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. В понедельник возгорание было ликвидировано. Месторождение находится в 2,5 километра от поселка Верхнемарково. К тушению привлекались 155 человек и 37 единиц техники. По данным МЧС, погибших нет. Пострадали 7 человек, из них 2 человека - в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. "На контроле прокуратуры находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), по факту произошедшего пожара", - говорится в сообщении. На место выехал прокурор города Усть-Кута. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе и является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.

https://ria.ru/20221219/pozhar-1839629183.html

братск

россия

усть-кут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, игорь кобзев, братск, россия, усть-кут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)