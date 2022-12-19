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После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело - РИА Новости, 19.12.2022
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После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело
После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело - РИА Новости, 19.12.2022
После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на Марковском газоконденсатном месторождении, сообщает Иркутская областная... РИА Новости, 19.12.2022
2022-12-19T08:30
2022-12-19T08:30
происшествия
игорь кобзев
братск
россия
усть-кут
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на Марковском газоконденсатном месторождении, сообщает Иркутская областная прокуратура. Пожар на Марковском газоконденсатном месторождении в Приангарье произошел в воскресенье. Глава региона Игорь Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. В понедельник возгорание было ликвидировано. Месторождение находится в 2,5 километра от поселка Верхнемарково. К тушению привлекались 155 человек и 37 единиц техники. По данным МЧС, погибших нет. Пострадали 7 человек, из них 2 человека - в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск. "На контроле прокуратуры находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), по факту произошедшего пожара", - говорится в сообщении. На место выехал прокурор города Усть-Кута. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности. Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе и является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.
https://ria.ru/20221219/pozhar-1839629183.html
братск
россия
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происшествия, игорь кобзев, братск, россия, усть-кут, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Игорь Кобзев, Братск, Россия, Усть-Кут, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
08:30 19.12.2022
 
После пожара на газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело

После пожара на Марковском газоконденсатном месторождении в Приангарье возбудили дело

© РИА Новости / Елена Копылова / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы
Сотрудники противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
© РИА Новости / Елена Копылова
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Сотрудники противопожарной службы. Архивное фото
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ИРКУТСК, 19 дек - РИА Новости. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела, возбужденного после пожара на Марковском газоконденсатном месторождении, сообщает Иркутская областная прокуратура.
Пожар на Марковском газоконденсатном месторождении в Приангарье произошел в воскресенье. Глава региона Игорь Кобзев сообщил о возгорании на площади 1000 квадратных метров. В понедельник возгорание было ликвидировано. Месторождение находится в 2,5 километра от поселка Верхнемарково. К тушению привлекались 155 человек и 37 единиц техники. По данным МЧС, погибших нет. Пострадали 7 человек, из них 2 человека - в тяжелом состоянии, их вертолетом санавиации доставили в Братск.
"На контроле прокуратуры находятся ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного следователями СК по признакам преступления, предусмотренного ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов), по факту произошедшего пожара", - говорится в сообщении.
На место выехал прокурор города Усть-Кута. Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о промышленной безопасности.
Марковское газоконденсатное месторождение находится в Усть-Кутском районе и является объектом Иркутской нефтяной компании (ИНК), которая ведет геологическое изучение, разведку и разработку 52 участков недр в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Крупнейший инвестиционный проект ИНК – газохимический кластер, включающий объекты по добыче, подготовке, транспортировке и переработке газа, гелиевый завод и Иркутский завод полимеров.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
04:29
В Иркутской области ликвидировали пожар на газоконденсатном месторождении
 
ПроисшествияИгорь КобзевБратскРоссияУсть-КутМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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