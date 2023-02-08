https://ria.ru/20230208/pozhar-1850504584.html
В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов
В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов - РИА Новости, 08.02.2023
В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов
Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:36
2023-02-08T11:36
2023-02-08T12:08
происшествия
ростовская область
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 10.24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске", - сказал он, уточнив, что площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.В 10.59 пожар локализован.В тушении огня задействовано 42 человека, 13 единиц техники.
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Тушение пожара на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске
Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
2023-02-08T11:36
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, новошахтинск
Происшествия, Ростовская область, Новошахтинск
11:36 08.02.2023 (обновлено: 12:08 08.02.2023)
В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов
В Новошахтинске Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 10.24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске", - сказал он, уточнив, что площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.
В 10.59 пожар локализован.
В тушении огня задействовано 42 человека, 13 единиц техники.