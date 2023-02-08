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В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов

В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов - РИА Новости, 08.02.2023

В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов

Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:36

2023-02-08T11:36

2023-02-08T12:08

происшествия

ростовская область

новошахтинск

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 10.24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске", - сказал он, уточнив, что площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.В 10.59 пожар локализован.В тушении огня задействовано 42 человека, 13 единиц техники.

https://ria.ru/20230126/pozhary-1847510640.html

ростовская область

новошахтинск

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение пожара на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. 2023-02-08T11:36 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ростовская область, новошахтинск