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В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов - РИА Новости, 08.02.2023
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В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов
В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов - РИА Новости, 08.02.2023
В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов
Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:36
2023-02-08T12:08
происшествия
ростовская область
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону."В 10.24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске", - сказал он, уточнив, что площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.В 10.59 пожар локализован.В тушении огня задействовано 42 человека, 13 единиц техники.
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ростовская область
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Тушение пожара на заводе по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске
Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
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происшествия, ростовская область, новошахтинск
Происшествия, Ростовская область, Новошахтинск
11:36 08.02.2023 (обновлено: 12:08 08.02.2023)
 
В Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов

В Новошахтинске Ростовской области вспыхнул пожар на территории завода нефтепродуктов

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории завода по переработке нефтепродуктов в Новошахтинске Ростовской области, возгорание локализовано, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
"В 10.24 мск поступило сообщение о пожаре на территории завода по переработке нефтепродуктов на улице Хмельницкого, 9 в Новошахтинске", - сказал он, уточнив, что площадь пожара, по предварительным данным, составила 100 квадратных метров.
В 10.59 пожар локализован.
В тушении огня задействовано 42 человека, 13 единиц техники.
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ПроисшествияРостовская областьНовошахтинск
 
 
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