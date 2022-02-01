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В Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторождении
В Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторождении - РИА Новости, 01.02.2022
В Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторождении
Четыре человека пострадали в результате пожара на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает во вторник... РИА Новости, 01.02.2022
2022-02-01T09:18
2022-02-01T09:18
происшествия
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает во вторник прокуратура региона."Первого февраля 2022 года произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении в Сургутском районе, в результате которого пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.Прокуратура по данному факту организовала проверку, в ходе которой ведомство планирует выяснить все причины, которые способствовали возникновению пожара. Также будет проверено соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана должная правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц, уточняется в релизе.
https://ria.ru/20220129/pozhar-1770116954.html
сургутский район
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происшествия, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ
09:18 01.02.2022
 
В Югре четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторождении

В Сургутском районе Югры четыре человека пострадали при пожаре на нефтяном месторождении

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Машина скорой помощи
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 фев - РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате пожара на нефтяном месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает во вторник прокуратура региона.
"Первого февраля 2022 года произошел выброс газа с последующим возгоранием на нефтяном месторождении в Сургутском районе, в результате которого пострадали четыре человека", - говорится в сообщении.
Прокуратура по данному факту организовала проверку, в ходе которой ведомство планирует выяснить все причины, которые способствовали возникновению пожара. Также будет проверено соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана должная правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц, уточняется в релизе.
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ПроисшествияСургутский районХанты-Мансийский автономный округ
 
 
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