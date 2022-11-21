https://ria.ru/20221121/makeevka-1833052902.html

Пожар на нефтебазе в Макеевке начался из-за обстрела из HIMARS

Пожар на нефтебазе в Макеевке начался из-за обстрела из HIMARS - РИА Новости, 21.11.2022

Пожар на нефтебазе в Макеевке начался из-за обстрела из HIMARS

Пожар на нефтебазе в Макеевке в ДНР произошел из-за обстрела города из РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T12:56

2022-11-21T12:56

2022-11-21T12:57

специальная военная операция на украине

происшествия

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

рсзо himars

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ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Макеевке в ДНР произошел из-за обстрела города из РСЗО HIMARS, уточнили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее представительство сообщало, что в 4.00 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров.Представительство добавило, что в результате обстрела зафиксированы повреждения нефтебазы ООО "ТПК "Химтрейд" по улице Антропова, жертв удалось избежать.МЧС ДНР в понедельник сообщило о пожаре на нефтебазе, расположенной в Червоногвардейском районе города Макеевка. Из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись 2 цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и 3 стационарных емкости. В 9.43 пожар был ликвидирован.

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рсзо himars