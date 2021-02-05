https://ria.ru/20210205/pozhar-1596259217.html

В МЧС назвали причину пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

В МЧС назвали причину пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

Пожар произошел на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за разгерметизации трубопровода, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T22:24

2021-02-05T22:24

2021-02-05T22:24

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 5 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за разгерметизации трубопровода, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Башкирии.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на заводе загорелся трубопровод, высота факельного горения достигает 10 метров.По данным ГУМЧС, сообщение о горении на уфимском нефтеперерабатывающем заводе по улице Ульяновых, 74 поступило в 21.10 мск."Предварительно, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок происходит факельное горение. На тушение подано три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки. Персоналом объекта трубопровод перекрыт", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели уточняют, что к тушению привлечены 24 человека и семь единиц техники. Силы и средства работают по второму рангу пожара."Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - поясняет ГУ МЧС по региону.

https://ria.ru/20210201/pozhar-1595431318.html

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республика башкортостан

уфа

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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия