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В МЧС назвали причину пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе
В МЧС назвали причину пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе
Пожар произошел на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за разгерметизации трубопровода, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Башкирии. РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:24
2021-02-05T22:24
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 5 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за разгерметизации трубопровода, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Башкирии.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на заводе загорелся трубопровод, высота факельного горения достигает 10 метров.По данным ГУМЧС, сообщение о горении на уфимском нефтеперерабатывающем заводе по улице Ульяновых, 74 поступило в 21.10 мск."Предварительно, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок происходит факельное горение. На тушение подано три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки. Персоналом объекта трубопровод перекрыт", - говорится в сообщении ведомства.Спасатели уточняют, что к тушению привлечены 24 человека и семь единиц техники. Силы и средства работают по второму рангу пожара."Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - поясняет ГУ МЧС по региону.
https://ria.ru/20210201/pozhar-1595431318.html
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

В МЧС назвали причину пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе

22:24 05.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаСотрудник противопожарной службы
Сотрудник противопожарной службы - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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УФА, 5 фев - РИА Новости. Пожар произошел на территории уфимского нефтеперерабатывающего завода из-за разгерметизации трубопровода, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС по Башкирии.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на заводе загорелся трубопровод, высота факельного горения достигает 10 метров.
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По данным ГУМЧС, сообщение о горении на уфимском нефтеперерабатывающем заводе по улице Ульяновых, 74 поступило в 21.10 мск.
"Предварительно, в результате разгерметизации трубопровода диаметром 350 мм на одной из установок происходит факельное горение. На тушение подано три лафетных ствола и три ствола для создания воздушно-пенной подушки. Персоналом объекта трубопровод перекрыт", - говорится в сообщении ведомства.
Спасатели уточняют, что к тушению привлечены 24 человека и семь единиц техники. Силы и средства работают по второму рангу пожара.
"Пострадавших нет. Информация оперативная, подлежит уточнению", - поясняет ГУ МЧС по региону.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
 
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