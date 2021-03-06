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На нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем произошел пожар
На нефтеперерабатывающем заводе под Ярославлем произошел пожар
Пожарные тушат возгорание на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T21:33
2021-03-06T21:33
2021-03-06T21:59
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Пожарные тушат возгорание на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону."Сообщение поступило в 20.00. По предварительным данным, на территории НПЗ имени Менделеева загорелись две емкости с горючим", - сказал собеседник агентства, отметив, что пока не может уточнить масштабы пожара.При пожаре никто не пострадал, добавили в ГУ МЧС по региону."Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами объемом 600 метров кубических… На данный момент идёт проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС.Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева – старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.
https://ria.ru/20210306/pozhar-1600228716.html
ярославская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ярославская область, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости.
Пожарные тушат возгорание на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области
, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Сообщение поступило в 20.00. По предварительным данным, на территории НПЗ имени Менделеева загорелись две емкости с горючим", - сказал собеседник агентства, отметив, что пока не может уточнить масштабы пожара.
При пожаре никто не пострадал, добавили в ГУ МЧС по региону.
"Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами объемом 600 метров кубических… На данный момент идёт проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет", - говорится в сообщении ГУ МЧС.
Ярославский опытно-промышленный нефтемаслозавод имени Д.И. Менделеева – старейший среди ныне действующих в России нефтеперерабатывающих заводов. В 1881 году на заводе работала группа инженеров во главе с великим русским учёным Д.И. Менделеевым.