https://ria.ru/20220301/pozhar-1775770884.html

На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар

На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2022

На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар

Установка загорелась на площади 100 квадратных метров на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, пострадавших нет, эвакуация не требуется, а... РИА Новости, 01.03.2022

2022-03-01T11:39

2022-03-01T11:39

2022-03-01T12:16

происшествия

россия

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РЯЗАНЬ/МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Установка загорелась на площади 100 квадратных метров на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, пострадавших нет, эвакуация не требуется, а возгорание уже локализовано, сообщила оперативная группа правительства региона и представитель предприятия."Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что на территории АО "РНПК" в районе Южного промузла произошло возгорание. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале опергруппы.Уточняется, что к месту пожара незамедлительно были направлены подразделения МЧС России по Рязанской области по повышенному номеру сложности. На месте происшествия работают 16 единиц техники, 58 человек личного состава. "По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация не требуется", - отмечается в сообщении.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре пострадали два человека, они госпитализированы.По данным ГУМЧС региона, для координации действий развернут штаб пожаротушения. "На месте работает оперативная группа... во главе с врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковником Александром Воробьевым, испытательная пожарная лаборатория... инспекторы государственного пожарного надзора", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель РНПК, оперативные службы локализовали возгорание нефтепродукта на территории предприятия. "Угроза окружающей среде отсутствует, организован экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался. На месте работает оперативный штаб предприятия", - отметил он.

россия

рязанская область

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, россия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)