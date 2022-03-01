Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220301/pozhar-1775770884.html
На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар
На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар - РИА Новости, 01.03.2022
На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар
Установка загорелась на площади 100 квадратных метров на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, пострадавших нет, эвакуация не требуется, а... РИА Новости, 01.03.2022
2022-03-01T11:39
2022-03-01T12:16
происшествия
россия
рязанская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775774384_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_8dba7e95f46851adcbdaa8be6aedae37.jpg
РЯЗАНЬ/МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Установка загорелась на площади 100 квадратных метров на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, пострадавших нет, эвакуация не требуется, а возгорание уже локализовано, сообщила оперативная группа правительства региона и представитель предприятия."Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что на территории АО "РНПК" в районе Южного промузла произошло возгорание. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале опергруппы.Уточняется, что к месту пожара незамедлительно были направлены подразделения МЧС России по Рязанской области по повышенному номеру сложности. На месте происшествия работают 16 единиц техники, 58 человек личного состава. "По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация не требуется", - отмечается в сообщении.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре пострадали два человека, они госпитализированы.По данным ГУМЧС региона, для координации действий развернут штаб пожаротушения. "На месте работает оперативная группа... во главе с врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковником Александром Воробьевым, испытательная пожарная лаборатория... инспекторы государственного пожарного надзора", - говорится в сообщении.Как уточнил РИА Новости представитель РНПК, оперативные службы локализовали возгорание нефтепродукта на территории предприятия. "Угроза окружающей среде отсутствует, организован экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался. На месте работает оперативный штаб предприятия", - отметил он.
россия
рязанская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Стерхова
Наталья Стерхова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775774384_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f403672f693d0a75fb5cd07f275b2215.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:39 01.03.2022 (обновлено: 12:16 01.03.2022)
 
На нефтеперерабатывающем предприятии в Рязани вспыхнул пожар

На территории нефтеперерабатывающей компании в Рязани загорелась установка

© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе
 Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 01.03.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Рязанской области
Пожар на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ/МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Установка загорелась на площади 100 квадратных метров на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании, пострадавших нет, эвакуация не требуется, а возгорание уже локализовано, сообщила оперативная группа правительства региона и представитель предприятия.
"Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что на территории АО "РНПК" в районе Южного промузла произошло возгорание. Сообщение об этом поступило в экстренные службы в 9.47. По предварительной информации, произошло загорание установки на площади 100 квадратных метров", - говорится в сообщении в Telegram-канале опергруппы.
Уточняется, что к месту пожара незамедлительно были направлены подразделения МЧС России по Рязанской области по повышенному номеру сложности. На месте происшествия работают 16 единиц техники, 58 человек личного состава. "По предварительной информации, пострадавших нет. Эвакуация не требуется", - отмечается в сообщении.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что при пожаре пострадали два человека, они госпитализированы.
По данным ГУМЧС региона, для координации действий развернут штаб пожаротушения. "На месте работает оперативная группа... во главе с врио начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области полковником Александром Воробьевым, испытательная пожарная лаборатория... инспекторы государственного пожарного надзора", - говорится в сообщении.
Как уточнил РИА Новости представитель РНПК, оперативные службы локализовали возгорание нефтепродукта на территории предприятия. "Угроза окружающей среде отсутствует, организован экологический мониторинг. Производственный процесс на заводе не прекращался. На месте работает оперативный штаб предприятия", - отметил он.
 
ПроисшествияРоссияРязанская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала