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В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 28.10.2022
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:44
2022-10-28T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
шахтерский район
шахтерск (донецкая область)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены пять мирных жителей."Сотрудники МЧС ДНР в 07.22 ликвидировали пожар на нефтебазе в Шахтерском районе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Вечером в четверг МЧС ДНР заявило, что сотрудники ведомства ликвидировали пожар на железнодорожной станции в Шахтерском районе.
донецкая народная республика
шахтерский район
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60
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Возгорание на месте удара по нефтебазе в Шахтерске
Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре мирных жителя, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
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происшествия, донецкая народная республика, шахтерский район, шахтерск (донецкая область), вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Шахтерский район, Шахтерск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики.
2022-10-28T11:44
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11:44 28.10.2022
 
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе

МЧС ДНР сообщило о ликвидации пожара после обстрела ВСУ нефтебазы в Шахтерске

© Фото : МЧС ДНРСотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара в Шахтерском районе
Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара в Шахтерском районе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР во время тушения пожара в Шахтерском районе
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены пять мирных жителей.
"Сотрудники МЧС ДНР в 07.22 ликвидировали пожар на нефтебазе в Шахтерском районе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Вечером в четверг МЧС ДНР заявило, что сотрудники ведомства ликвидировали пожар на железнодорожной станции в Шахтерском районе.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаШахтерский районШахтерск (Донецкая область)Вооруженные силы Украины
 
 
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