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В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе

В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 28.10.2022

В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе

Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:44

2022-10-28T11:44

2022-10-28T11:44

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

шахтерский район

шахтерск (донецкая область)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены пять мирных жителей."Сотрудники МЧС ДНР в 07.22 ликвидировали пожар на нефтебазе в Шахтерском районе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Вечером в четверг МЧС ДНР заявило, что сотрудники ведомства ликвидировали пожар на железнодорожной станции в Шахтерском районе.

донецкая народная республика

шахтерский район

шахтерск (донецкая область)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Возгорание на месте удара по нефтебазе в Шахтерске Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре мирных жителя, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. 2022-10-28T11:44 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, шахтерский район, шахтерск (донецкая область), вооруженные силы украины, видео