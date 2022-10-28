https://ria.ru/20221028/pozhar-1827442921.html
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 28.10.2022
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе
Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:44
2022-10-28T11:44
2022-10-28T11:44
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
шахтерский район
шахтерск (донецкая область)
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827222886_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_33071dc9ce2cada6116f4b9753b5ac84.jpg
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики.Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены пять мирных жителей."Сотрудники МЧС ДНР в 07.22 ликвидировали пожар на нефтебазе в Шахтерском районе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Вечером в четверг МЧС ДНР заявило, что сотрудники ведомства ликвидировали пожар на железнодорожной станции в Шахтерском районе.
донецкая народная республика
шахтерский район
шахтерск (донецкая область)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1b/1827222886_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_dc5432a34d8fb45261b0405c19e3302b.jpg
Возгорание на месте удара по нефтебазе в Шахтерске
Возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены четыре мирных жителя, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
2022-10-28T11:44
true
PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, шахтерский район, шахтерск (донецкая область), вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Шахтерский район, Шахтерск (Донецкая область), Вооруженные силы Украины
В Шахтерском районе ДНР потушили пожар на нефтебазе
МЧС ДНР сообщило о ликвидации пожара после обстрела ВСУ нефтебазы в Шахтерске
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Пожар на нефтебазе в Шахтерском районе в ДНР ликвидирован, сообщило МЧС республики.
Ранее штаб территориальной обороны ДНР информировал, что возгорание горюче-смазочных материалов произошло в Шахтерске в результате обстрела нефтебазы и железнодорожной станции украинскими войсками, ранены пять мирных жителей.
"Сотрудники МЧС ДНР в 07.22 ликвидировали пожар на нефтебазе в Шахтерском районе", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Вечером в четверг МЧС ДНР заявило, что сотрудники ведомства ликвидировали пожар на железнодорожной станции в Шахтерском районе.