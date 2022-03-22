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На нефтебазе в Нижегородской области горят уже семь бензовозов
На нефтебазе в Нижегородской области горят уже семь бензовозов - РИА Новости, 22.03.2022
На нефтебазе в Нижегородской области горят уже семь бензовозов
Семь цистерн горят на нефтебазе в нижегородском Кстово, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T11:03
2022-03-22T11:03
2022-03-22T11:35
нижегородская область
происшествия
лукойл
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Семь цистерн горят на нефтебазе в нижегородском Кстово, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону."В настоящее время развернуты три боевых участка по тушению пожара: горит семь цистерн. В 11:12 – передана локализация пожара. <...> Угрозы близлежащим зданиям и строениям нет", — уточнили в ведомстве.По данным пресс-службы "Лукойл-Центрнефтепродукта", возгорание произошло на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", жертв и пострадавших нет.Открытое горение потушено, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, происшествия, лукойл
11:03 22.03.2022 (обновлено: 11:35 22.03.2022)
На нефтебазе в Нижегородской области горят уже семь бензовозов
На нефтебазе структуры "Лукойла" в Нижегородской области горят семь бензовозов
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мар — РИА Новости. Семь цистерн горят на нефтебазе в нижегородском Кстово, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
"В настоящее время развернуты три боевых участка по тушению пожара: горит семь цистерн. В 11:12 – передана локализация пожара. <...> Угрозы близлежащим зданиям и строениям нет", — уточнили в ведомстве.
По данным пресс-службы "Лукойл
-Центрнефтепродукта", возгорание произошло на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", жертв и пострадавших нет.
Открытое горение потушено, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.