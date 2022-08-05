https://ria.ru/20220805/npz-1807417962.html
Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ возобновил работу
Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ возобновил работу - РИА Новости, 05.08.2022
Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ возобновил работу
Новошахтинский завод нефтепродуктов, который в конце июня атаковали беспилотники, возобновил работу в полном объеме, сообщил журналистам министр промышленности РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-05T10:40
2022-08-05T10:40
2022-08-05T10:40
происшествия
россия
ростов-на-дону
новошахтинский завод нефтепродуктов
новошахтинск
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Новошахтинский завод нефтепродуктов, который в конце июня атаковали беспилотники, возобновил работу в полном объеме, сообщил журналистам министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.По его словам, после инцидента завод не прекращал работу, продолжая выпускать продукцию на одной из двух своих установок. "Сейчас завод возобновил работу второй установки", - сказал он, добавив, что завод работает в штатном режиме.Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло утром 22 июня на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Никто не пострадал.Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.
https://ria.ru/20220723/kharkov-1804446460.html
https://ria.ru/20220622/delo-1797357498.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростов-на-дону, новошахтинский завод нефтепродуктов, новошахтинск
Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ возобновил работу
Атакованный беспилотниками Новошахтинский НПЗ возобновил работу в полном объеме
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Новошахтинский завод нефтепродуктов, который в конце июня атаковали беспилотники, возобновил работу в полном объеме, сообщил журналистам министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.
По его словам, после инцидента завод не прекращал работу, продолжая выпускать продукцию на одной из двух своих установок. "Сейчас завод возобновил работу второй установки", - сказал он, добавив, что завод работает в штатном режиме.
Возгорание в теплообменнике на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе произошло утром 22 июня на площади 50 квадратных метров. Спустя примерно полтора часа пожар удалось потушить. Позднее Новошахтинский НПЗ заявил, что пожар на заводе произошел из-за двух беспилотников. В результате попадания их обломков оборудование получило механические повреждения и было остановлено для оценки причиненного ущерба, сообщала пресс-служба завода. Никто не пострадал.
Новошахтинский завод нефтепродуктов является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на юге России
. В 2019 году на НПЗ началась масштабная программа модернизации, которая должна завершиться к 2027 году.