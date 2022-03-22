https://ria.ru/20220322/pozhar-1779418083.html
Пожар на нефтебазе в Нижегородской области полностью потушили
Пожар на нефтебазе в Нижегородской области полностью потушили - РИА Новости, 22.03.2022
Пожар на нефтебазе в Нижегородской области полностью потушили
Крупный пожар на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T12:19
2022-03-22T12:19
2022-03-22T16:00
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупный пожар на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.10 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Ранее ведомство сообщало о ликвидации пламени на площади 500 квадратных метров, горели семь бензовозов.По данным пресс-службы "Лукойл-Центрнефтепродукта", возгорание произошло на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", жертв и пострадавших нет.
https://ria.ru/20220322/nagrada-1779379502.html
нижегородская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры тушения нефтебазы в Кстовском районе
Доследственная проверка проводится по факту возгорания на нефтебазе в Кстовском районе, 3 бензовоза выгорели полностью, сообщает СК
2022-03-22T12:19
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
12:19 22.03.2022 (обновлено: 16:00 22.03.2022)
Пожар на нефтебазе в Нижегородской области полностью потушили
Пожар на нефтебазе в Кстовском районе Нижегородской области полностью потушили