https://ria.ru/20220322/pozhar-1779418083.html

Пожар на нефтебазе в Нижегородской области полностью потушили

Пожар на нефтебазе в Нижегородской области полностью потушили - РИА Новости, 22.03.2022

Пожар на нефтебазе в Нижегородской области полностью потушили

Крупный пожар на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T12:19

2022-03-22T12:19

2022-03-22T16:00

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779465508_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3657ef2341106bccd525c692fbebaed2.jpg

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Крупный пожар на нефтебазе структуры "Лукойла" в Кстовском районе Нижегородской области потушен, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В 12.10 пожар полностью ликвидирован", - сказал собеседник агентства.Ранее ведомство сообщало о ликвидации пламени на площади 500 квадратных метров, горели семь бензовозов.По данным пресс-службы "Лукойл-Центрнефтепродукта", возгорание произошло на Кстовской нефтебазе при наливе бензовоза, принадлежащем сторонней организации "Ирбис", жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220322/nagrada-1779379502.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры тушения нефтебазы в Кстовском районе Доследственная проверка проводится по факту возгорания на нефтебазе в Кстовском районе, 3 бензовоза выгорели полностью, сообщает СК 2022-03-22T12:19 true PT0M45S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)