https://ria.ru/20230207/pozhar-1850237047.html

В Кстово загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Кстово загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 07.02.2023

В Кстово загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:10

2023-02-07T12:10

2023-02-07T12:44

происшествия

кстово

нижегородская область

кстовский район

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9, на НПЗ произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются", — говорится в пресс-релизе.По факту возгорания на промышленном предприятии организовали проверку. На место происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры. О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщалось.Нефтеперерабатывающий завод принадлежит структуре "Лукойла" — ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В компании подтвердили факт возгорания, но прокомментировать случившееся планируют позже.

https://ria.ru/20230206/evakuatsiya-1850155453.html

кстово

нижегородская область

кстовский район

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, кстово, нижегородская область, кстовский район, россия