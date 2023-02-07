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В Кстово загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Кстово загорелся нефтеперерабатывающий завод - РИА Новости, 07.02.2023
В Кстово загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:10
2023-02-07T12:10
2023-02-07T12:44
происшествия
кстово
нижегородская область
кстовский район
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости. В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщает прокуратура региона. "По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9, на НПЗ произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются", — говорится в пресс-релизе.По факту возгорания на промышленном предприятии организовали проверку. На место происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры. О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщалось.Нефтеперерабатывающий завод принадлежит структуре "Лукойла" — ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В компании подтвердили факт возгорания, но прокомментировать случившееся планируют позже.
https://ria.ru/20230206/evakuatsiya-1850155453.html
кстово
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кстово, нижегородская область, кстовский район, россия
Происшествия, Кстово, Нижегородская область, Кстовский район, Россия
12:10 07.02.2023 (обновлено: 12:44 07.02.2023)
В Кстово загорелся нефтеперерабатывающий завод
На нефтеперерабатывающем заводе в нижегородском Кстово тушат пожар
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 фев — РИА Новости.
В Нижегородской области загорелся нефтеперерабатывающий завод, сообщает
прокуратура региона.
"По предварительным данным, сегодня, 7 февраля, в Кстовском районе по адресу: Шоссе Центральное, 9, на НПЗ произошел пожар. В настоящее время все обстоятельства выясняются", — говорится в пресс-релизе.
По факту возгорания на промышленном предприятии организовали проверку. На место происшествия выехали работники Кстовской городской прокуратуры. О погибших и пострадавших в результате пожара не сообщалось.
Нефтеперерабатывающий завод принадлежит структуре "Лукойла" — ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". В компании подтвердили факт возгорания, но прокомментировать случившееся планируют позже.