Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200612/1572863243.html
На предприятии в ХМАО ликвидировали открытое горение в резервуаре
2020-06-12T17:57
роснефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский ао
нижневартовск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_8c8745d6a8a66d13580d06976bc65bae.jpg
https://ria.ru/20200612/1572862321.html
ханты-мансийский ао
нижневартовск
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200612/1572863243.html?chat_room_id=1572863243
Новости
ru-RU
1425
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_8c8745d6a8a66d13580d06976bc65bae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_0:0:2732:2048_1200x0_80_0_0_bc30e48afbd8d1a737e9c0344dd82d20.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/151910/47/1519104718_187:0:2235:2048_1200x0_80_0_0_3ae4308e307e5a61f38fbb9240d4ee0e.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский ао, нижневартовск, происшествия

На предприятии в ХМАО ликвидировали открытое горение в резервуаре

17:32 12.06.2020 (обновлено: 17:57 12.06.2020)
1425
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Открытое горение в резервуаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижневартовске в ХМАО удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пожар локализован на площади 408 квадратных метров, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (ННО, входит в "Роснефть") в ходе возгорания на пустом резервуаре для нефтепродуктов пострадали двое сотрудников.
"На выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте, произошло возгорание незначительных остатков нефтепродукта. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом. Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время возгорание локализовано", - сказали на предприятии.
Также отмечается, что выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося, уточнили в ННО.
Информация о возгорании нефтяного резервуара на территории производственного объекта в районе 12-го километра дороги Нижневартовск-Мегион поступила в экстренные службы в 17.31 (15.31 мск). По словам представителя МЧС, площадь, которую занимает загоревшийся объект, составляет около 400 квадратных метров. На месте работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.
Автомобиль Прокуратуры России
Вчера, 17:09
Прокуратура начала проверку из-за пожара на газопроводе в Омске
200050
Обсудить 0
РоснефтьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ханты-Мансийский АОНижневартовскПроисшествия
Рекомендуем
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
При возгорании резервуара в ХМАО пострадали два человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
Сантехника из Подмосковья заподозрили в серии убийств и изнасилований
Автомобиль Прокуратуры России
Прокуратура начала проверку из-за пожара на газопроводе в Омске
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожар на газопроводе в Омске потушили
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
Во Франции вспыхнул пожар на атомной подводной лодке
Сотрудник МЧС РФ во время учений по ликвидации пожара, проходящих на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае
В Петербурге в центре психиатрии и неврологии произошел пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
При пожаре на газораспределительной станции в Казани погиб один человек
Вертолет Ми-8 МЧС России
Вертолет готовится тушить пожар на газораспределительной станции в Казани
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Грузия установила системы французских ПВО
Крым
Эксперт предложил Зеленскому вариант решения крымского вопроса
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Сербия отправит в Армению два самолета с медицинским оборудованием
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Казани при взрыве емкости со сжиженным газом погиб человек
Актер Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Подполковник ФСИН рассказал о судьбе Ефремова в колонии
С открытой террасы ресторана Ай-Петри открывается вид на Ялтинскую бухту, Массандровский парк, старый город и Крымские горы
Зеленский захотел вернуться к обсуждению Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Первые образцы из трубки "Мира" передали на исследование
02:54Бастрыкин поручил изучить дело врачей из Калининграда
02:39Иран нашел противоречия в докладе ООН по атаке на саудовские НПЗ
02:35Королева рассказала, как Зеленский поправил ей задравшуюся юбку
02:33В конгрессе США призвали к новым санкциям против Евгения Пригожина
02:18Эксперт рассказал, почему может размагнититься банковская карта
02:08Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в ДТП водителя
02:02Раскрыт секрет полезного фастфуда
01:53Пожар на газовом хранилище в Казани не угрожает домам
01:52Воздух на МКС временно разделили для поиска источника токсичного бензола
01:50В России за сутки потушили 31 лесной пожар
01:47Адвокат объяснила, нарушил ли Ефремов обращением условия домашнего ареста
01:27Франция с 15 июня открывает границы для путешественников из Европы
01:23Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 828 тысяч
01:08На газораспределительной станции в Казани происходит факельное горение
01:06"Роскосмос" планирует 20 пусков с космодромов Байконур и Восточный
00:45В Казани пожарный поезд тушит огонь на газораспределительной станции
00:42Вандалы закрасили знаки с названием улицы Пенни-Лейн в Ливерпуле
00:37Посольство РФ в США: замгоссекретаря Шенкер отравляет отношения с Москвой
00:28В Боливии почти 600 военных и полицейских заразились коронавирусом
Лента новостейМолния