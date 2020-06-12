https://ria.ru/20200612/1572863243.html
На предприятии в ХМАО ликвидировали открытое горение в резервуаре
2020-06-12T17:32
2020-06-12T17:57
роснефть
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ханты-мансийский ао
нижневартовск
происшествия
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роснефть, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ханты-мансийский ао, нижневартовск, происшествия
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости.
Открытое горение в резервуаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижневартовске
в ХМАО
удалось ликвидировать, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Пожар локализован на площади 408 квадратных метров, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в ООО "Нижневартовское нефтеперерабатывающее объединение" (ННО, входит в "Роснефть
") в ходе возгорания на пустом резервуаре для нефтепродуктов пострадали двое сотрудников.
"На выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте, произошло возгорание незначительных остатков нефтепродукта. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом. Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время возгорание локализовано", - сказали на предприятии.
Также отмечается, что выход остатков нефтепродукта отсутствует, угрозы окружающей среде нет. На предприятии создан оперативный штаб для выяснения причин случившегося, уточнили в ННО.
Информация о возгорании нефтяного резервуара на территории производственного объекта в районе 12-го километра дороги Нижневартовск-Мегион поступила в экстренные службы в 17.31 (15.31 мск). По словам представителя МЧС
, площадь, которую занимает загоревшийся объект, составляет около 400 квадратных метров. На месте работают четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС.