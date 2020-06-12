На предприятии в ХМАО ликвидировали открытое горение в резервуаре

"На выведенном из эксплуатации резервуаре, который находился на плановом ремонте, произошло возгорание незначительных остатков нефтепродукта. В результате пострадали двое сотрудников, находившихся рядом с объектом. Пострадавшие оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. В настоящее время возгорание локализовано", - сказали на предприятии.