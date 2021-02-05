https://ria.ru/20210205/pozhar-1596260028.html

В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе

В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе

Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщили... РИА Новости, 05.02.2021

2021-02-05T22:36

2021-02-05T22:36

2021-02-05T22:36

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 5 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ранее ведомство сообщало, что в 21.10 мск на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работают 24 человека и семь единиц техники."В 22.17 мск - локализация и ликвидация открытого горения", - сообщили в ГУ МЧС по республике.

https://ria.ru/20210205/pozhar-1596116148.html

республика башкортостан

уфа

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия