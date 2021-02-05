https://ria.ru/20210205/pozhar-1596260028.html
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщили... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:36
2021-02-05T22:36
2021-02-05T22:36
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg
УФА, 5 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ранее ведомство сообщало, что в 21.10 мск на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работают 24 человека и семь единиц техники."В 22.17 мск - локализация и ликвидация открытого горения", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
https://ria.ru/20210205/pozhar-1596116148.html
республика башкортостан
уфа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_351:0:2650:1724_1920x0_80_0_0_25b5f17a3f7b9e0ec807db07a771910d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия