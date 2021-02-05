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В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе
В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе
Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщили... РИА Новости, 05.02.2021
2021-02-05T22:36
2021-02-05T22:36
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 5 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.Ранее ведомство сообщало, что в 21.10 мск на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работают 24 человека и семь единиц техники."В 22.17 мск - локализация и ликвидация открытого горения", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
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республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

В Уфе ликвидировали открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе

22:36 05.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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УФА, 5 фев - РИА Новости. Пожарные ликвидировали открытое горение на территории Уфимского нефтеперерабатывающего завода, где произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
Ранее ведомство сообщало, что в 21.10 мск на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар из-за разгерметизации трубопровода. Сообщалось, что пострадавших нет. На тушении огня работают 24 человека и семь единиц техники.
"В 22.17 мск - локализация и ликвидация открытого горения", - сообщили в ГУ МЧС по республике.
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Республика БашкортостанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
 
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