В Перми на нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание

ПЕРМЬ, 24 апр - РИА Новости. Небольшой пожар произошел на территории завода "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" в Перми, никто не пострадал, возгорание потушено, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
"В 15.10 (13.10 мск) на территории завода при подготовке емкости некондиции к проведению ремонтных работ на одной из установок произошло незначительное возгорание, которое оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - рассказал представитель завода.
Собеседник агентства добавил, что экологическая обстановка соответствует всем необходимым нормам. ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез" продолжает работать, установка, где произошло возгорание, находится в штатном технологическом режиме.
"Пожар на предприятии на улице Промышленной ликвидирован в 16.15 (14.15 мск). В тушении участвовали более 40 человек и 17 единиц техники", - пояснили РИА Новости в краевом МЧС.
В ведомстве уточнили, что сотрудники министерства проводят по факту случившегося проверку, устанавливают обстоятельства и причину пожара.
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