Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.
"На установке гидроочистки дизельного топлива ликвидировано возгорание, которое произошло вследствие разгерметизации теплообменного оборудования с незначительным выходом нефтепродукта. Площадь возгорания составила 40 м2. Пострадавших нет. Угроза другим производственным объектам отсутствует", - отметили в пресс-службе.
На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего, уточнили в пресс-службе.
Ранее во вторник в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на установке по очистке дизельного топлива на Сызранском НПЗ в Самарской области произошёл пожар.
Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть из Западной Сибири, с оренбургских месторождений, а также из Самарской области. Выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, битум. Сырье на предприятие поставляется по железной дороге и нефтепроводам, отгрузка идет железнодорожным, водным, автомобильным, а также трубопроводным транспортом.