Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали

"На установке гидроочистки дизельного топлива ликвидировано возгорание, которое произошло вследствие разгерметизации теплообменного оборудования с незначительным выходом нефтепродукта. Площадь возгорания составила 40 м2. Пострадавших нет. Угроза другим производственным объектам отсутствует", - отметили в пресс-службе.

Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть из Западной Сибири, с оренбургских месторождений, а также из Самарской области. Выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, битум. Сырье на предприятие поставляется по железной дороге и нефтепроводам, отгрузка идет железнодорожным, водным, автомобильным, а также трубопроводным транспортом.