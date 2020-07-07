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Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали
Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА... РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T17:43
роснефть
самарская область
сызрань
происшествия
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роснефть, самарская область, сызрань, происшествия

Возгорание на одной из установок сызранского НПЗ ликвидировали

17:43 07.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкПожарный
Пожарный
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Возгорание на одной из установок Сызранского НПЗ "Роснефти" ликвидировано, пострадавших нет, угроза другим производственным объектам отсутствует, сообщили РИА Новости в пресс-службе Сызранского НПЗ.
"На установке гидроочистки дизельного топлива ликвидировано возгорание, которое произошло вследствие разгерметизации теплообменного оборудования с незначительным выходом нефтепродукта. Площадь возгорания составила 40 м2. Пострадавших нет. Угроза другим производственным объектам отсутствует", - отметили в пресс-службе.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
24 июня, 14:36
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На предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего, уточнили в пресс-службе.
Ранее во вторник в экстренных службах РИА Новости сообщили, что на установке по очистке дизельного топлива на Сызранском НПЗ в Самарской области произошёл пожар.
Проектная мощность НПЗ составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Завод перерабатывает нефть из Западной Сибири, с оренбургских месторождений, а также из Самарской области. Выпускает широкую номенклатуру нефтепродуктов, включая высококачественное моторное топливо, битум. Сырье на предприятие поставляется по железной дороге и нефтепроводам, отгрузка идет железнодорожным, водным, автомобильным, а также трубопроводным транспортом.
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