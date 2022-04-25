https://ria.ru/20220425/pozhar-1785311042.html

Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе

Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе - РИА Новости, 25.04.2022

Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе

Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области из-за пожара на нефтебазе нет, основные запасы топлива региона не пострадали, текущих запасов дизеля в... РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T14:02

2022-04-25T14:02

2022-04-25T14:55

происшествия

брянская область

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области из-за пожара на нефтебазе нет, основные запасы топлива региона не пострадали, текущих запасов дизеля в регионе хватит на 15 суток, бензина – более чем на 20 суток, сообщило Минэнерго России."Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, местные нефтебазы продолжают обеспечивать запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям в полном объеме… Текущие запасы дизеля в регионе достигают 15 суток, по бензину они превышают 20 суток", - говорится в сообщении ведомства.Как уточняет Минэнерго, было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, в настоящий момент ведется ликвидация последствий, при этом "основные запасы топлива региона не пострадали". Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар ночью произошел в Брянской области на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба".Минэнерго РФ ожидает уточненной информации о масштабах возгорания на нефтебазе, ее дальнейшем режиме работы, поврежденном оборудовании. Топливный штаб министерства совместно с местными властями и нефтяными компаниями держит на особом контроле ситуацию с восстановлением нефтебазы, а также динамикой оптовых цен на топливо.

https://ria.ru/20220425/pozhar-1785240309.html

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, брянская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)