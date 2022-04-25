14:02 25.04.2022 (обновлено: 14:55 25.04.2022)
Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе
Минэнерго: угроз для поставок топлива из-за пожара на нефтебазе под Брянском нет
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова / Перейти в фотобанкДым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области из-за пожара на нефтебазе нет, основные запасы топлива региона не пострадали, текущих запасов дизеля в регионе хватит на 15 суток, бензина – более чем на 20 суток, сообщило Минэнерго России.
"Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, местные нефтебазы продолжают обеспечивать запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям в полном объеме… Текущие запасы дизеля в регионе достигают 15 суток, по бензину они превышают 20 суток", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет Минэнерго, было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, в настоящий момент ведется ликвидация последствий, при этом "основные запасы топлива региона не пострадали". Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар ночью произошел в Брянской области на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба".
Минэнерго РФ ожидает уточненной информации о масштабах возгорания на нефтебазе, ее дальнейшем режиме работы, поврежденном оборудовании. Топливный штаб министерства совместно с местными властями и нефтяными компаниями держит на особом контроле ситуацию с восстановлением нефтебазы, а также динамикой оптовых цен на топливо.