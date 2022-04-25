Рейтинг@Mail.ru
Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/pozhar-1785311042.html
Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе
Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе - РИА Новости, 25.04.2022
Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе
Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области из-за пожара на нефтебазе нет, основные запасы топлива региона не пострадали, текущих запасов дизеля в... РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T14:02
2022-04-25T14:55
происшествия
брянская область
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292720_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_2c76872166273ff307d4266212818ef6.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области из-за пожара на нефтебазе нет, основные запасы топлива региона не пострадали, текущих запасов дизеля в регионе хватит на 15 суток, бензина – более чем на 20 суток, сообщило Минэнерго России."Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, местные нефтебазы продолжают обеспечивать запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям в полном объеме… Текущие запасы дизеля в регионе достигают 15 суток, по бензину они превышают 20 суток", - говорится в сообщении ведомства.Как уточняет Минэнерго, было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, в настоящий момент ведется ликвидация последствий, при этом "основные запасы топлива региона не пострадали". Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар ночью произошел в Брянской области на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба".Минэнерго РФ ожидает уточненной информации о масштабах возгорания на нефтебазе, ее дальнейшем режиме работы, поврежденном оборудовании. Топливный штаб министерства совместно с местными властями и нефтяными компаниями держит на особом контроле ситуацию с восстановлением нефтебазы, а также динамикой оптовых цен на топливо.
https://ria.ru/20220425/pozhar-1785240309.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785292720_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_e0ff39ac44599a4cc392b99b376f7eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
14:02 25.04.2022 (обновлено: 14:55 25.04.2022)
 
Пожар на нефтебазе под Брянском не повлияет на поставки топлива в регионе

Минэнерго: угроз для поставок топлива из-за пожара на нефтебазе под Брянском нет

© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова / Перейти в фотобанкДым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Маргарита Матвеенкова
Перейти в фотобанк
Дым от пожара на территории нефтебазы в Фокинском районе Брянска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области из-за пожара на нефтебазе нет, основные запасы топлива региона не пострадали, текущих запасов дизеля в регионе хватит на 15 суток, бензина – более чем на 20 суток, сообщило Минэнерго России.
"Угроз для поставок топлива потребителям Брянской области нет, местные нефтебазы продолжают обеспечивать запасы и поставки дизельного топлива и бензина местным потребителям в полном объеме… Текущие запасы дизеля в регионе достигают 15 суток, по бензину они превышают 20 суток", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет Минэнерго, было повреждено оборудование одной из нефтебаз с дизельным топливом, в настоящий момент ведется ликвидация последствий, при этом "основные запасы топлива региона не пострадали". Ранее в экстренных службах РИА Новости сообщили, что пожар ночью произошел в Брянской области на территории нефтебазы АО "Транснефть-Дружба".
Минэнерго РФ ожидает уточненной информации о масштабах возгорания на нефтебазе, ее дальнейшем режиме работы, поврежденном оборудовании. Топливный штаб министерства совместно с местными властями и нефтяными компаниями держит на особом контроле ситуацию с восстановлением нефтебазы, а также динамикой оптовых цен на топливо.
Тушение пожара на нефтебазе в Брянске - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 08:27
Экстренные службы уточнили подробности пожара на брянской нефтебазе
 
ПроисшествияБрянская областьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала