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На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар - РИА Новости, 16.06.2022
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На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар - РИА Новости, 16.06.2022
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар
Пожар произошёл ночью на одном из газовых коллекторов на Уренгойском газовом месторождении, возгорание ликвидировано, мощности запущены в работу, сообщила РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:22
2022-06-16T11:22
происшествия
газпром
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар произошёл ночью на одном из газовых коллекторов на Уренгойском газовом месторождении, возгорание ликвидировано, мощности запущены в работу, сообщила РИА Новости служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой"."Шестнадцатого июня в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В", — говорится в сообщении."Газпром добыча Уренгой" после возгорания приостановил работу производственных мощностей, перераспределил потоки газа, локализовал и ликвидировал возгорание."В 02.05 возгорание было ликвидировано. В 02.50 производственные мощности снова запущены в работу", — также уточняет компания.Отмечается, что пострадавших нет, произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей добычи; причину происшествия установит специально созданная комиссия.
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происшествия, газпром, россия
11:22 16.06.2022
 
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар

На участке "Газпрома" на Уренгойском месторождении произошел пожар, он уже потушен

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар произошёл ночью на одном из газовых коллекторов на Уренгойском газовом месторождении, возгорание ликвидировано, мощности запущены в работу, сообщила РИА Новости служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой".
"Шестнадцатого июня в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В", — говорится в сообщении.
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
05:10
В Красноярском крае загорелся склад древесины
"Газпром добыча Уренгой" после возгорания приостановил работу производственных мощностей, перераспределил потоки газа, локализовал и ликвидировал возгорание.
"В 02.05 возгорание было ликвидировано. В 02.50 производственные мощности снова запущены в работу", — также уточняет компания.
Отмечается, что пострадавших нет, произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей добычи; причину происшествия установит специально созданная комиссия.
Работа пожарных МЧС в районе пожара - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 16:13
На Сахалине локализовали крупный природный пожар
 
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