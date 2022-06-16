https://ria.ru/20220616/pozhar-1795682550.html
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар - РИА Новости, 16.06.2022
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар
Пожар произошёл ночью на одном из газовых коллекторов на Уренгойском газовом месторождении, возгорание ликвидировано, мощности запущены в работу, сообщила РИА... РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-16T11:22
2022-06-16T11:22
2022-06-16T11:22
происшествия
газпром
россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар произошёл ночью на одном из газовых коллекторов на Уренгойском газовом месторождении, возгорание ликвидировано, мощности запущены в работу, сообщила РИА Новости служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой"."Шестнадцатого июня в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В", — говорится в сообщении."Газпром добыча Уренгой" после возгорания приостановил работу производственных мощностей, перераспределил потоки газа, локализовал и ликвидировал возгорание."В 02.05 возгорание было ликвидировано. В 02.50 производственные мощности снова запущены в работу", — также уточняет компания.Отмечается, что пострадавших нет, произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей добычи; причину происшествия установит специально созданная комиссия.
https://ria.ru/20220616/pozhar-1795667476.html
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РИА Новости
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происшествия, газпром, россия
На Уренгойском месторождении "Газпрома" произошел пожар
На участке "Газпрома" на Уренгойском месторождении произошел пожар, он уже потушен
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Пожар произошёл ночью на одном из газовых коллекторов на Уренгойском газовом месторождении, возгорание ликвидировано, мощности запущены в работу, сообщила РИА Новости служба по связям с общественностью и СМИ ООО "Газпром добыча Уренгой".
"Шестнадцатого июня в 00.30 по московскому времени на Уренгойском месторождении произошла разгерметизация с возгоранием второй нитки газового коллектора, расположенного между установками комплексной подготовки газа УКПГ-7 и УКПГ-8В", — говорится в сообщении.
"Газпром
добыча Уренгой" после возгорания приостановил работу производственных мощностей, перераспределил потоки газа, локализовал и ликвидировал возгорание.
"В 02.05 возгорание было ликвидировано. В 02.50 производственные мощности снова запущены в работу", — также уточняет компания.
Отмечается, что пострадавших нет, произошедшее не повлияло на выполнение плановых показателей добычи; причину происшествия установит специально созданная комиссия.