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Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/snaryad-1824284985.html
Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района
Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района - РИА Новости, 15.10.2022
Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района
На нефтебазе в Белгородском районе произошел пожар из-за попадания снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:30
2022-10-15T16:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. На нефтебазе в Белгородском районе произошел пожар из-за попадания снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, угрозы распространения огня нет.В 16:17 мск Гладков сообщил, что возгорание удалось ликвидировать. Специалисты приступили к ликвидации последствий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Белгороде прозвучали более восьми громких хлопков. Их было слышно в самом центре города.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
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происшествия, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район
15:30 15.10.2022 (обновлено: 16:50 15.10.2022)
 
Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района

Белгородский губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе в поселке Разумное Белгородской области, возникший после обстрела ВСУ
Пожар на нефтебазе в поселке Разумное Белгородской области, возникший после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. На нефтебазе в Белгородском районе произошел пожар из-за попадания снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия", — написал он.

Глава региона уточнил, что сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, угрозы распространения огня нет.
В 16:17 мск Гладков сообщил, что возгорание удалось ликвидировать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Белгороде прозвучали более восьми громких хлопков. Их было слышно в самом центре города.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.
На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский район
 
 
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