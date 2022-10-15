15:30 15.10.2022 (обновлено: 16:50 15.10.2022)
Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района
Белгородский губернатор Гладков сообщил о попадании снаряда в нефтебазу
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в медиабанкПожар на нефтебазе в поселке Разумное Белгородской области, возникший после обстрела ВСУ
БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. На нефтебазе в Белгородском районе произошел пожар из-за попадания снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия", — написал он.
Глава региона уточнил, что сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, угрозы распространения огня нет.
В 16:17 мск Гладков сообщил, что возгорание удалось ликвидировать. Специалисты приступили к ликвидации последствий.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Белгороде прозвучали более восьми громких хлопков. Их было слышно в самом центре города.
Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.
На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.