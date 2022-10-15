https://ria.ru/20221015/snaryad-1824284985.html

Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района

Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района - РИА Новости, 15.10.2022

Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района

На нефтебазе в Белгородском районе произошел пожар из-за попадания снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:30

2022-10-15T15:30

2022-10-15T16:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

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БЕЛГОРОД, 15 окт — РИА Новости. На нефтебазе в Белгородском районе произошел пожар из-за попадания снаряда, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Глава региона уточнил, что сотрудники МЧС приступили к тушению пожара, угрозы распространения огня нет.В 16:17 мск Гладков сообщил, что возгорание удалось ликвидировать. Специалисты приступили к ликвидации последствий. Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Белгороде прозвучали более восьми громких хлопков. Их было слышно в самом центре города.Белгородская область постоянно подвергается обстрелам со стороны Украины. Так, 12 октября ВСУ выпустили большое количество ракет по Белгороду, но система ПВО смогла их все перехватить. Осколки нашли на 15 улицах, пострадали пять автомобилей. Вчера обстрел привел к пожару на подстанции, из-за чего часть Белгорода осталась без света.На всей территории региона с 11 апреля действует желтый уровень террористической опасности. Жителей приграничных сел эвакуировали.

https://ria.ru/20221015/kherson-1824264260.html

белгородский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородский район