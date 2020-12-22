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В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод

В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод

Спасатели тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 22.12.2020

2020-12-22T15:35

2020-12-22T15:35

2020-12-22T16:17

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

комсомольск-на-амуре

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю."На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что площадь пожара пока уточняется, но, по предварительным данным, она небольшая.Погибших среди работников НПЗ в Комсомольске-на-Амуре при пожаре нет, сообщили РИА Новости в мэрии.Пожар на нефтезаводе начался из-за разгерметизации трубопровода на одной из технологических установок, сообщили в МЧС.Всего на тушении задействовано 36 человек и 11 единиц техники."Предварительно, на высоте 10 метров горят кабели. Площадь возгорания - около 100 квадратных метров. Причины возгорания пока не известны", - уточнил представитель местной прокуратуры.ООО "РН-Комсомольский НПЗ" входит в состав "Роснефти", расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).

комсомольск-на-амуре

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, происшествия