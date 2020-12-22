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В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод
В Комсомольске-на-Амуре загорелся нефтеперерабатывающий завод
Спасатели тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по... РИА Новости, 22.12.2020
2020-12-22T15:35
2020-12-22T15:35
2020-12-22T16:17
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комсомольск-на-амуре
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС по Хабаровскому краю."На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что площадь пожара пока уточняется, но, по предварительным данным, она небольшая.Погибших среди работников НПЗ в Комсомольске-на-Амуре при пожаре нет, сообщили РИА Новости в мэрии.Пожар на нефтезаводе начался из-за разгерметизации трубопровода на одной из технологических установок, сообщили в МЧС.Всего на тушении задействовано 36 человек и 11 единиц техники."Предварительно, на высоте 10 метров горят кабели. Площадь возгорания - около 100 квадратных метров. Причины возгорания пока не известны", - уточнил представитель местной прокуратуры.ООО "РН-Комсомольский НПЗ" входит в состав "Роснефти", расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 22 дек - РИА Новости.
Спасатели тушат пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Комсомольске-на-Амуре
, предварительно, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС
по Хабаровскому краю
.
"На месте работают подразделения, планируется пенная атака. Сообщений о пострадавших нам не поступало", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что площадь пожара пока уточняется, но, по предварительным данным, она небольшая.
Погибших среди работников НПЗ в Комсомольске-на-Амуре при пожаре нет, сообщили РИА Новости в мэрии.
Пожар на нефтезаводе начался из-за разгерметизации трубопровода на одной из технологических установок, сообщили в МЧС.
"Установлено, что произошла разгерметизация трубопровода на одной из технологических установок. На месте организована пенная атака для локализации и ликвидации возгорания. По предварительным данным, его площадь около 50 квадратных метров. Угрозы для рядом стоящих объектов нет. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
Всего на тушении задействовано 36 человек и 11 единиц техники.
"Предварительно, на высоте 10 метров горят кабели. Площадь возгорания - около 100 квадратных метров. Причины возгорания пока не известны", - уточнил представитель местной прокуратуры.
ООО "РН-Комсомольский НПЗ" входит в состав "Роснефти", расположен в городе Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край).