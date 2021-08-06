https://ria.ru/20210806/pozhar-1744691273.html

Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО

Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО - РИА Новости, 06.08.2021

Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО

Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. РИА Новости, 06.08.2021

2021-08-06T14:53

2021-08-06T14:53

2021-08-06T14:53

происшествия

новый уренгой

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744491518_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e2ff3340a238f07ef4d4196cf48507bb.png

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе."Выводы можно будет сделать только по окончании расследования", — подчеркнули в ведомстве.На месте работают специалисты, они берут пробы.Завод по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" расположен в 23 километрах от Нового Уренгоя. Возгорание на установке деэтанизации конденсата началось в ночь на 5 августа, спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было.Из-за пожара "Газпром" вдвое снизил прокачку через газопровод "Ямал — Европа". На этом фоне цены на газ обновили максимум, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20210806/avariya-1744641267.html

новый уренгой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры пожара на заводе "Газпром переработка" в Новом Уренгое Предприятие занимается приёмом и переработкой газового конденсата с месторождений. В местной администрации сообщили, что после ЧП все работы на объекте прекращены, на месте был развёрнут оперативный штаб. Причины возгорания выясняются. Информация о пострадавших и погибших не поступала. 2021-08-06T14:53 true PT0M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новый уренгой, газпром