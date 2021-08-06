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Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО
Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО - РИА Новости, 06.08.2021
Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО
Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе. РИА Новости, 06.08.2021
2021-08-06T14:53
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происшествия
новый уренгой
газпром
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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе."Выводы можно будет сделать только по окончании расследования", — подчеркнули в ведомстве.На месте работают специалисты, они берут пробы.Завод по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" расположен в 23 километрах от Нового Уренгоя. Возгорание на установке деэтанизации конденсата началось в ночь на 5 августа, спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было.Из-за пожара "Газпром" вдвое снизил прокачку через газопровод "Ямал — Европа". На этом фоне цены на газ обновили максимум, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.
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Кадры пожара на заводе "Газпром переработка" в Новом Уренгое
Предприятие занимается приёмом и переработкой газового конденсата с месторождений. В местной администрации сообщили, что после ЧП все работы на объекте прекращены, на месте был развёрнут оперативный штаб. Причины возгорания выясняются. Информация о пострадавших и погибших не поступала.
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происшествия, новый уренгой, газпром
14:53 06.08.2021
 
Ростехнадзор расследует причины аварии на заводе "Газпрома" в ЯНАО

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на заводе "Газпрома" под Новым Уренгоем

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МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Ростехнадзор создал комиссию по техническому расследованию причин аварии на заводе "Газпрома" в Ямало-Ненецком автономном округе.
"Выводы можно будет сделать только по окончании расследования", — подчеркнули в ведомстве.
На месте работают специалисты, они берут пробы.
Завод по подготовке конденсата к транспорту ООО "Газпром переработка" расположен в 23 километрах от Нового Уренгоя. Возгорание на установке деэтанизации конденсата началось в ночь на 5 августа, спустя сутки пожар полностью ликвидировали. Пострадавших не было.
Из-за пожара "Газпром" вдвое снизил прокачку через газопровод "Ямал — Европа". На этом фоне цены на газ обновили максимум, превысив 540 долларов за тысячу кубометров.
Кадры пожара на заводе Газпром переработка в Новом Уренгое - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
11:27
"Газпром" анализирует причины и последствия аварии на Ямале
 
ПроисшествияНовый УренгойГазпром
 
 
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