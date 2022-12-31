07:02 31.12.2022 (обновлено: 07:04 31.12.2022)
Важное в туризме за неделю: открытие курортов, новые рейсы, вирус в Китае
Важное в туризме за неделю: старт сезона в горах Сочи, рейсы в Иран, отмена ПЦР в Китае
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПрохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Последняя неделя 2022 года выдалась непростой. Ежедневно отменялись рейсы, а из-за роста числа заболевших коронавирусом в Китае многие страны ужесточили контроль за прибывающими из КНР. Однако были и плюсы: наконец-то открыли сезон горнолыжные курорты на юге России, появились новые рейсы, туроператоры и авиакомпании устроили распродажи. О самых значимых новостях туризма — в дайджесте РИА Новости.
Сначала — об историях, начавшихся ранее. Так, ставшее уже традиционным ограничение полетов в аэропорты юга РФ было продлено до 8 января. А из-за непогоды в столичных воздушных гаванях опять отменяли и задерживали рейсы.
Завершилась длившаяся две недели эпопея с авиакомпанией iFly. Напомним: она лишилась права отправлять пассажиров в Египет из-за запрета совершать полеты над Иорданией. Перевозчик уведомил отечественных партнеров о вынужденной отмене программы международных рейсов в Страну пирамид.
Востребованные у туристов регионы подводили итоги года и подсчитывали число посетивших их путешественников. Так, курорты Кубани приняли более 17 миллионов гостей, Санкт-Петербург — около восьми миллионов, Москва — 18 миллионов, а Подмосковье — 22 миллиона.
В России стали чаще открывать новые гостиницы. За год их число увеличилось на 35,6 процента.
В аэропорту Нового Уренгоя регистрация на рейс теперь происходит в модном современном терминале в виде чума.
Среди международных направлений больше всего новостей касалось Китая. Его власти с 8 января планируют отменить ПЦР-тестирования для въезжающих в страну. При этом там растет число заболевших коронавирусом. Потому многие государства ужесточают требования к прибывающим из Поднебесной. Так, Индия ввела обязательное тестирование для пассажиров из Китая, Таиланда, США, Южной Кореи, Японии и Сингапура. Так же поступили в Италии, США, Тайване, Японии. В Малайзии будут измерять температуру тела приезжающих из Китая.
Авиакомпании продолжают расширять маршрутную сеть. Например, иранская Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в Решт, а Red Wings с 28 декабря начинает полеты на Шри-Ланку. "Аэрофлот" поставил прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.
Хорошая новость для иностранных гостей: "Карта туриста" для безналичных расчетов в России может появиться в ближайшее время. Зарубежные гости смогут быстро ее активировать и пользоваться ею, не входя в конфликт с международным законодательством, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками. Нельзя будет обналичить сумму более той, что эквивалентно 50 тысячам юаней в день либо 500 тысячам юаней в год.
Новогодние темы, конечно, волнуют всех больше всего. Туроператоры рассказывают, что еще можно успеть купить путевки на каникулы в Сочи и Приэльбрусье. Самой популярной страной для самостоятельных поездок признали Турцию, а наиболее загруженным днем в столичных аэропортах стало 30 декабря. Для рождественских гуляний эксперты рекомендуют Великий Устюг, Суздаль и Мышкин.
Еще на этой неделе россияне покоряли небоскребы. Власти Малайзии расследуют проникновение двух соотечественников на крышу Merdeka 118 — второго по высоте (678 метров) сооружения мира. Здание частное, и разрешения на его посещение у туристов не было. Также полиция индийского Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика. Они арестованы и предстанут перед судом.