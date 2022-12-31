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Важное в туризме за неделю: открытие курортов, новые рейсы, вирус в Китае - РИА Новости, 31.12.2022
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Туризм
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Важное в туризме за неделю: открытие курортов, новые рейсы, вирус в Китае
Важное в туризме за неделю: открытие курортов, новые рейсы, вирус в Китае - РИА Новости, 31.12.2022
Важное в туризме за неделю: открытие курортов, новые рейсы, вирус в Китае
Последняя неделя 2022 года выдалась непростой. Ежедневно отменялись рейсы, а из-за роста числа заболевших коронавирусом в Китае многие страны ужесточили... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T07:02
2022-12-31T07:04
туризм
туризм
новости - туризм
россия
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китай
туристы
новый год
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Последняя неделя 2022 года выдалась непростой. Ежедневно отменялись рейсы, а из-за роста числа заболевших коронавирусом в Китае многие страны ужесточили контроль за прибывающими из КНР. Однако были и плюсы: наконец-то открыли сезон горнолыжные курорты на юге России, появились новые рейсы, туроператоры и авиакомпании устроили распродажи. О самых значимых новостях туризма — в дайджесте РИА Новости.Сначала — об историях, начавшихся ранее. Так, ставшее уже традиционным ограничение полетов в аэропорты юга РФ было продлено до 8 января. А из-за непогоды в столичных воздушных гаванях опять отменяли и задерживали рейсы.Завершилась длившаяся две недели эпопея с авиакомпанией iFly. Напомним: она лишилась права отправлять пассажиров в Египет из-за запрета совершать полеты над Иорданией. Перевозчик уведомил отечественных партнеров о вынужденной отмене программы международных рейсов в Страну пирамид.На юге России горнолыжные курорты наконец-то открыли зимний сезон. В "Красной Поляне" туристы стали осваивать склоны 23 декабря, а "Газпром" сообщил о начале катания 30 декабря, когда в горах выпало достаточное количество снега.Востребованные у туристов регионы подводили итоги года и подсчитывали число посетивших их путешественников. Так, курорты Кубани приняли более 17 миллионов гостей, Санкт-Петербург — около восьми миллионов, Москва — 18 миллионов, а Подмосковье — 22 миллиона.В России стали чаще открывать новые гостиницы. За год их число увеличилось на 35,6 процента. В аэропорту Нового Уренгоя регистрация на рейс теперь происходит в модном современном терминале в виде чума.Среди международных направлений больше всего новостей касалось Китая. Его власти с 8 января планируют отменить ПЦР-тестирования для въезжающих в страну. При этом там растет число заболевших коронавирусом. Потому многие государства ужесточают требования к прибывающим из Поднебесной. Так, Индия ввела обязательное тестирование для пассажиров из Китая, Таиланда, США, Южной Кореи, Японии и Сингапура. Так же поступили в Италии, США, Тайване, Японии. В Малайзии будут измерять температуру тела приезжающих из Китая.При этом чиновники Гонконга отменяют ПЦР-тесты для иностранных туристов. Об отказе от всех ковидных ограничений объявили и в Индонезии.Авиакомпании продолжают расширять маршрутную сеть. Например, иранская Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в Решт, а Red Wings с 28 декабря начинает полеты на Шри-Ланку. "Аэрофлот" поставил прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.Хорошая новость для иностранных гостей: "Карта туриста" для безналичных расчетов в России может появиться в ближайшее время. Зарубежные гости смогут быстро ее активировать и пользоваться ею, не входя в конфликт с международным законодательством, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками. Нельзя будет обналичить сумму более той, что эквивалентно 50 тысячам юаней в день либо 500 тысячам юаней в год. Новогодние темы, конечно, волнуют всех больше всего. Туроператоры рассказывают, что еще можно успеть купить путевки на каникулы в Сочи и Приэльбрусье. Самой популярной страной для самостоятельных поездок признали Турцию, а наиболее загруженным днем в столичных аэропортах стало 30 декабря. Для рождественских гуляний эксперты рекомендуют Великий Устюг, Суздаль и Мышкин.Еще на этой неделе россияне покоряли небоскребы. Власти Малайзии расследуют проникновение двух соотечественников на крышу Merdeka 118 — второго по высоте (678 метров) сооружения мира. Здание частное, и разрешения на его посещение у туристов не было. Также полиция индийского Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика. Они арестованы и предстанут перед судом.
https://ria.ru/20221212/kurorty-1837609117.html
https://ria.ru/20221230/novyygod-1841984721.html
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туризм, новости - туризм, россия, куда поехать в выходные, китай, туристы, новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Россия, куда поехать в выходные, Китай, туристы, Новый год
07:02 31.12.2022 (обновлено: 07:04 31.12.2022)
 
Важное в туризме за неделю: открытие курортов, новые рейсы, вирус в Китае

Важное в туризме за неделю: старт сезона в горах Сочи, рейсы в Иран, отмена ПЦР в Китае

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПрохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве
Прохожие фотографируют Санта Клауса в витрине на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Последняя неделя 2022 года выдалась непростой. Ежедневно отменялись рейсы, а из-за роста числа заболевших коронавирусом в Китае многие страны ужесточили контроль за прибывающими из КНР. Однако были и плюсы: наконец-то открыли сезон горнолыжные курорты на юге России, появились новые рейсы, туроператоры и авиакомпании устроили распродажи. О самых значимых новостях туризма — в дайджесте РИА Новости.
Сначала — об историях, начавшихся ранее. Так, ставшее уже традиционным ограничение полетов в аэропорты юга РФ было продлено до 8 января. А из-за непогоды в столичных воздушных гаванях опять отменяли и задерживали рейсы.
Завершилась длившаяся две недели эпопея с авиакомпанией iFly. Напомним: она лишилась права отправлять пассажиров в Египет из-за запрета совершать полеты над Иорданией. Перевозчик уведомил отечественных партнеров о вынужденной отмене программы международных рейсов в Страну пирамид.
На юге России горнолыжные курорты наконец-то открыли зимний сезон. В "Красной Поляне" туристы стали осваивать склоны 23 декабря, а "Газпром" сообщил о начале катания 30 декабря, когда в горах выпало достаточное количество снега.
Востребованные у туристов регионы подводили итоги года и подсчитывали число посетивших их путешественников. Так, курорты Кубани приняли более 17 миллионов гостей, Санкт-Петербург — около восьми миллионов, Москва — 18 миллионов, а Подмосковье — 22 миллиона.
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В аэропорту Нового Уренгоя регистрация на рейс теперь происходит в модном современном терминале в виде чума.
Среди международных направлений больше всего новостей касалось Китая. Его власти с 8 января планируют отменить ПЦР-тестирования для въезжающих в страну. При этом там растет число заболевших коронавирусом. Потому многие государства ужесточают требования к прибывающим из Поднебесной. Так, Индия ввела обязательное тестирование для пассажиров из Китая, Таиланда, США, Южной Кореи, Японии и Сингапура. Так же поступили в Италии, США, Тайване, Японии. В Малайзии будут измерять температуру тела приезжающих из Китая.
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При этом чиновники Гонконга отменяют ПЦР-тесты для иностранных туристов. Об отказе от всех ковидных ограничений объявили и в Индонезии.
Авиакомпании продолжают расширять маршрутную сеть. Например, иранская Meraj Airlines запустила чартеры из Москвы в Решт, а Red Wings с 28 декабря начинает полеты на Шри-Ланку. "Аэрофлот" поставил прямые рейсы из шести регионов в Минеральные Воды. Пассажирам уже доступны удобные перелеты из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Перми, Казани и Самары.
Хорошая новость для иностранных гостей: "Карта туриста" для безналичных расчетов в России может появиться в ближайшее время. Зарубежные гости смогут быстро ее активировать и пользоваться ею, не входя в конфликт с международным законодательством, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Горнолыжные курорты России определились с новогодней программой
Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками. Нельзя будет обналичить сумму более той, что эквивалентно 50 тысячам юаней в день либо 500 тысячам юаней в год.
Новогодние темы, конечно, волнуют всех больше всего. Туроператоры рассказывают, что еще можно успеть купить путевки на каникулы в Сочи и Приэльбрусье. Самой популярной страной для самостоятельных поездок признали Турцию, а наиболее загруженным днем в столичных аэропортах стало 30 декабря. Для рождественских гуляний эксперты рекомендуют Великий Устюг, Суздаль и Мышкин.
Еще на этой неделе россияне покоряли небоскребы. Власти Малайзии расследуют проникновение двух соотечественников на крышу Merdeka 118 — второго по высоте (678 метров) сооружения мира. Здание частное, и разрешения на его посещение у туристов не было. Также полиция индийского Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика. Они арестованы и предстанут перед судом.
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