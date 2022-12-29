https://ria.ru/20221229/kitay-1842143770.html
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая - РИА Новости, 29.12.2022
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая
Власти США намерены ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая граждан, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:50
2022-12-29T12:50
2022-12-29T13:05
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти США намерены ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая граждан, сообщает Bloomberg.С 5 января пассажиры, прилетающие из Поднебесной, Гонконга и Макао или посетившие их за десять дней до визита в Америку, должны будут представить результаты ПЦР-анализа или теста на антиген. Справка о недавнем выздоровлении тоже подойдет. Документы у путешественников будут проверять перед посадкой в самолет.О введении тестирования для всех, пребывающих из Китая, заявили власти Италии.Япония ввела обязательное тестирование для таких пассажиров с 30 декабря. Зараженным придется соблюдать семидневный карантин. Тайвань также теперь требует результат ПЦР-анализа для прибывших из Китая.При этом власти Поднебесной, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в стране, отменяют ковидные тесты для прибывающих.
https://ria.ru/20221228/kitay-1841863588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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12:50 29.12.2022 (обновлено: 13:05 29.12.2022)
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая
США, Италия, Тайвань, Япония вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая