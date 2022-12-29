https://ria.ru/20221229/kitay-1842143770.html

Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая

Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая - РИА Новости, 29.12.2022

Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая

Власти США намерены ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая граждан, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T12:50

2022-12-29T12:50

2022-12-29T13:05

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти США намерены ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая граждан, сообщает Bloomberg.С 5 января пассажиры, прилетающие из Поднебесной, Гонконга и Макао или посетившие их за десять дней до визита в Америку, должны будут представить результаты ПЦР-анализа или теста на антиген. Справка о недавнем выздоровлении тоже подойдет. Документы у путешественников будут проверять перед посадкой в самолет.О введении тестирования для всех, пребывающих из Китая, заявили власти Италии.Япония ввела обязательное тестирование для таких пассажиров с 30 декабря. Зараженным придется соблюдать семидневный карантин. Тайвань также теперь требует результат ПЦР-анализа для прибывших из Китая.При этом власти Поднебесной, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в стране, отменяют ковидные тесты для прибывающих.

https://ria.ru/20221228/kitay-1841863588.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, китай, сша, гонконг, коронавирус covid-19, италия