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Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221229/kitay-1842143770.html
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая - РИА Новости, 29.12.2022
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая
Власти США намерены ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая граждан, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T12:50
2022-12-29T13:05
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти США намерены ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая граждан, сообщает Bloomberg.С 5 января пассажиры, прилетающие из Поднебесной, Гонконга и Макао или посетившие их за десять дней до визита в Америку, должны будут представить результаты ПЦР-анализа или теста на антиген. Справка о недавнем выздоровлении тоже подойдет. Документы у путешественников будут проверять перед посадкой в самолет.О введении тестирования для всех, пребывающих из Китая, заявили власти Италии.Япония ввела обязательное тестирование для таких пассажиров с 30 декабря. Зараженным придется соблюдать семидневный карантин. Тайвань также теперь требует результат ПЦР-анализа для прибывших из Китая.При этом власти Поднебесной, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в стране, отменяют ковидные тесты для прибывающих.
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туризм, новости - туризм, китай, сша, гонконг, коронавирус covid-19, италия
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, США, Гонконг, Коронавирус COVID-19, Италия
12:50 29.12.2022 (обновлено: 13:05 29.12.2022)
 
Несколько стран вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая

США, Италия, Тайвань, Япония вводят обязательное тестирование для прибывающих из Китая

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в медиабанкМужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Власти США намерены ввести обязательное тестирование для прибывающих из Китая граждан, сообщает Bloomberg.
С 5 января пассажиры, прилетающие из Поднебесной, Гонконга и Макао или посетившие их за десять дней до визита в Америку, должны будут представить результаты ПЦР-анализа или теста на антиген. Справка о недавнем выздоровлении тоже подойдет. Документы у путешественников будут проверять перед посадкой в самолет.
О введении тестирования для всех, пребывающих из Китая, заявили власти Италии.
Япония ввела обязательное тестирование для таких пассажиров с 30 декабря. Зараженным придется соблюдать семидневный карантин. Тайвань также теперь требует результат ПЦР-анализа для прибывших из Китая.
При этом власти Поднебесной, несмотря на рост числа заболевших коронавирусом в стране, отменяют ковидные тесты для прибывающих.
Мужчина сдает текст на COVID-19 в Пекине - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
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