https://ria.ru/20221228/puteshestviya-1841827446.html

Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы

Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы - РИА Новости, 28.12.2022

Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы

Самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Авиасейлс"."На последнюю субботу этого... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T12:56

2022-12-28T12:56

2022-12-28T12:56

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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Авиасейлс"."На последнюю субботу этого месяца выпадает 29 процентов всех бронирований. В этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем неделю назад", — рассказали аналитики.В сервисе повышенный спрос на авиапутешествия в декабре объясняют не только фактором сезонности, но и появлением новых рейсов.Только в этом месяце к выполнению полетов приступили Red Wings (Домодедово — Измир), Shirak Avia (Шереметьево — Ереван), Oman Air (Шереметьево — Маскат), "Победа" (Внуково — Стамбул), поясняют в пресс-службе.Кроме того, в декабре было увеличено количество рейсов авиакомпаний Egyptair из Москвы в Египет, S7 Airlines в Туркменистан и Air Arabia Abu Dhabi в ОАЭ.Учитывая повышенный спрос, путешественникам нужно быть готовыми к возможным пробкам в этот день, предупреждают эксперты. Они советуют выезжать в аэропорт заранее — не менее чем за три часа до вылета.

https://ria.ru/20221228/aeroflot-1841814788.html

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Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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