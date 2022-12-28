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Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы - РИА Новости, 28.12.2022
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Туризм
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Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы
Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы - РИА Новости, 28.12.2022
Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы
Самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Авиасейлс"."На последнюю субботу этого... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T12:56
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Авиасейлс"."На последнюю субботу этого месяца выпадает 29 процентов всех бронирований. В этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем неделю назад", — рассказали аналитики.В сервисе повышенный спрос на авиапутешествия в декабре объясняют не только фактором сезонности, но и появлением новых рейсов.Только в этом месяце к выполнению полетов приступили Red Wings (Домодедово — Измир), Shirak Avia (Шереметьево — Ереван), Oman Air (Шереметьево — Маскат), "Победа" (Внуково — Стамбул), поясняют в пресс-службе.Кроме того, в декабре было увеличено количество рейсов авиакомпаний Egyptair из Москвы в Египет, S7 Airlines в Туркменистан и Air Arabia Abu Dhabi в ОАЭ.Учитывая повышенный спрос, путешественникам нужно быть готовыми к возможным пробкам в этот день, предупреждают эксперты. Они советуют выезжать в аэропорт заранее — не менее чем за три часа до вылета.
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туризм, новости - туризм, москва, шереметьево (аэропорт), домодедово (аэропорт)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Шереметьево (аэропорт), Домодедово (аэропорт)
12:56 28.12.2022
 
Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы

"Авиасейлс": самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
Электронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Авиасейлс".

"На последнюю субботу этого месяца выпадает 29 процентов всех бронирований. В этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем неделю назад", — рассказали аналитики.

В сервисе повышенный спрос на авиапутешествия в декабре объясняют не только фактором сезонности, но и появлением новых рейсов.

Только в этом месяце к выполнению полетов приступили Red Wings (Домодедово — Измир), Shirak Avia (Шереметьево — Ереван), Oman Air (Шереметьево — Маскат), "Победа" (Внуково — Стамбул), поясняют в пресс-службе.
Кроме того, в декабре было увеличено количество рейсов авиакомпаний Egyptair из Москвы в Египет, S7 Airlines в Туркменистан и Air Arabia Abu Dhabi в ОАЭ.

Учитывая повышенный спрос, путешественникам нужно быть готовыми к возможным пробкам в этот день, предупреждают эксперты. Они советуют выезжать в аэропорт заранее — не менее чем за три часа до вылета.
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