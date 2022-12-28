Эксперты назвали самый загруженный день в аэропортах Москвы
"Авиасейлс": самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло вылета в аэропорту Шереметьево в Москве
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самый загруженный предновогодний день в аэропортах Москвы — 30 декабря, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса "Авиасейлс".
"На последнюю субботу этого месяца выпадает 29 процентов всех бронирований. В этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем неделю назад", — рассказали аналитики.
В сервисе повышенный спрос на авиапутешествия в декабре объясняют не только фактором сезонности, но и появлением новых рейсов.
Только в этом месяце к выполнению полетов приступили Red Wings (Домодедово — Измир), Shirak Avia (Шереметьево — Ереван), Oman Air (Шереметьево — Маскат), "Победа" (Внуково — Стамбул), поясняют в пресс-службе.
"На последнюю субботу этого месяца выпадает 29 процентов всех бронирований. В этот день аэропорты будут загружены на 20 процентов больше, чем неделю назад", — рассказали аналитики.
В сервисе повышенный спрос на авиапутешествия в декабре объясняют не только фактором сезонности, но и появлением новых рейсов.
Только в этом месяце к выполнению полетов приступили Red Wings (Домодедово — Измир), Shirak Avia (Шереметьево — Ереван), Oman Air (Шереметьево — Маскат), "Победа" (Внуково — Стамбул), поясняют в пресс-службе.
Кроме того, в декабре было увеличено количество рейсов авиакомпаний Egyptair из Москвы в Египет, S7 Airlines в Туркменистан и Air Arabia Abu Dhabi в ОАЭ.
Учитывая повышенный спрос, путешественникам нужно быть готовыми к возможным пробкам в этот день, предупреждают эксперты. Они советуют выезжать в аэропорт заранее — не менее чем за три часа до вылета.
Учитывая повышенный спрос, путешественникам нужно быть готовыми к возможным пробкам в этот день, предупреждают эксперты. Они советуют выезжать в аэропорт заранее — не менее чем за три часа до вылета.