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Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку - РИА Новости, 26.12.2022
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Туризм
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Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку - РИА Новости, 26.12.2022
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку
Российская авиакомпания Red Wings Airlines с 28 декабря начнет выполнять чартерные рейсы в аэропорт Маттала на юго-востоке острова два раза в неделю, сообщило... РИА Новости, 26.12.2022
2022-12-26T18:13
2022-12-26T18:13
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
москва
россия
red wings airlines
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings Airlines с 28 декабря начнет выполнять чартерные рейсы в аэропорт Маттала на юго-востоке острова два раза в неделю, сообщило издание Adaderana со ссылкой на посольство Шри-Ланки в Москве. "Возобновление полетов будет иметь жизненно важное значение для туристической индустрии страны. Мы сердечно просим российских туристов посетить Шри-Ланку, наслаждаясь удобством прямого перелета", — говорится в сообщении посольства. Издание отмечает, что "по словам коммерческого директора авиакомпании Игоря Третьякова, первые несколько рейсов полностью забронированы, а также поддерживаются ведущими российскими туроператорами, работающими в партнерстве с перевозчиком". Ожидается, что самолеты авиакомпании Red Wings перейдут на регулярные рейсы, как только будет получена аккредитация управления гражданской авиации Шри-Ланки, и постепенно увеличат количество лайнеров, отмечает издание.Это уже третья российская авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в Шри-Ланку. Ранее полеты на Шри-Ланку возобновили "Аэрофлот" и Azur Air.
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, москва, россия, red wings airlines
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Москва, Россия, Red Wings Airlines
18:13 26.12.2022
 
Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку

Авиакомпания Red Wings с 28 декабря начинает полеты на Шри-Ланку

© Pixabay / pasja1000Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке
Туристы на скальном плато Сигирия в Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
© Pixabay / pasja1000
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings Airlines с 28 декабря начнет выполнять чартерные рейсы в аэропорт Маттала на юго-востоке острова два раза в неделю, сообщило издание Adaderana со ссылкой на посольство Шри-Ланки в Москве.
"Возобновление полетов будет иметь жизненно важное значение для туристической индустрии страны. Мы сердечно просим российских туристов посетить Шри-Ланку, наслаждаясь удобством прямого перелета", — говорится в сообщении посольства.
Издание отмечает, что "по словам коммерческого директора авиакомпании Игоря Третьякова, первые несколько рейсов полностью забронированы, а также поддерживаются ведущими российскими туроператорами, работающими в партнерстве с перевозчиком".
Ожидается, что самолеты авиакомпании Red Wings перейдут на регулярные рейсы, как только будет получена аккредитация управления гражданской авиации Шри-Ланки, и постепенно увеличат количество лайнеров, отмечает издание.
Это уже третья российская авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в Шри-Ланку. Ранее полеты на Шри-Ланку возобновили "Аэрофлот" и Azur Air.
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