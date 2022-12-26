https://ria.ru/20221226/shri-lanka-1841450617.html

Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку

Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку - РИА Новости, 26.12.2022

Еще одна авиакомпания будет перевозить российских туристов на Шри-Ланку

Российская авиакомпания Red Wings Airlines с 28 декабря начнет выполнять чартерные рейсы в аэропорт Маттала на юго-востоке острова два раза в неделю, сообщило... РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T18:13

2022-12-26T18:13

2022-12-26T18:13

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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек — РИА Новости. Российская авиакомпания Red Wings Airlines с 28 декабря начнет выполнять чартерные рейсы в аэропорт Маттала на юго-востоке острова два раза в неделю, сообщило издание Adaderana со ссылкой на посольство Шри-Ланки в Москве. "Возобновление полетов будет иметь жизненно важное значение для туристической индустрии страны. Мы сердечно просим российских туристов посетить Шри-Ланку, наслаждаясь удобством прямого перелета", — говорится в сообщении посольства. Издание отмечает, что "по словам коммерческого директора авиакомпании Игоря Третьякова, первые несколько рейсов полностью забронированы, а также поддерживаются ведущими российскими туроператорами, работающими в партнерстве с перевозчиком". Ожидается, что самолеты авиакомпании Red Wings перейдут на регулярные рейсы, как только будет получена аккредитация управления гражданской авиации Шри-Ланки, и постепенно увеличат количество лайнеров, отмечает издание.Это уже третья российская авиакомпания, выполняющая прямые рейсы в Шри-Ланку. Ранее полеты на Шри-Ланку возобновили "Аэрофлот" и Azur Air.

https://ria.ru/20221207/shri-lanka-1836879210.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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