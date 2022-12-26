https://ria.ru/20221226/ifly-1841476193.html

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене рейсов в Египет

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене рейсов в Египет - РИА Новости, 26.12.2022

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене рейсов в Египет

Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов из России в Египет, сообщил туроператор. РИА Новости, 26.12.2022

2022-12-26T17:44

2022-12-26T17:44

2022-12-26T19:20

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Авиакомпания iFly уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов из России в Египет, сообщил туроператор.В компании назвали среди причин отсутствие разрешения на использование воздушного пространства Иордании и ограничения на пролет, введенные некоторыми другими странами. При этом iFly вывезла 7,5 тысячи пассажиров с египетской территории.Туроператор пообещал восстановить полетную программу при положительном развитии событий. Предусмотрен возврат денежных средств в полном объеме по несостоявшимся турам. По вопросам аннулирования туристам следует обратиться по месту бронирования.В Хургаде остаются единичные туристы, чей отпуск еще не завершен, им предложат варианты перелета в индивидуальном порядке, пояснили в Tez Tour."Вывоз туристов из Шарм-эш-Шейха будет осуществляться с 28 по 31 декабря", — рассказали в компании.Авиакомпания iFly отменила или перенесла все свои рейсы в Египет с 15 декабря.

https://ria.ru/20221220/egipet-1839972944.html

https://ria.ru/20221222/tury-1840343475.html

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