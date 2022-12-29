Рейтинг@Mail.ru
UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам - РИА Новости, 29.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20221229/unionpay-1842185105.html
UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам
UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам - РИА Новости, 29.12.2022
UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам
Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками —эквивалент 50 тысяч юаней в день... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T13:26
2022-12-29T15:19
экономика
россия
технологии
unionpay
китай
в мире
банки
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130638/59/1306385902_0:246:2520:1664_1920x0_80_0_0_5af1e53ef9c21a4acfff7c2f08b49448.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками —эквивалент 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год, сообщил РИА Новости источник на платежном рынке."UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков. Лимит на снятие наличных за рубежом - 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту", - сказал собеседник агентства.Сейчас карты этой системы, согласно ее русскоязычному сайту, выпускают несколько российских банков: "Русский стандарт", "МТС банк", РСХБ, Газпромбанк, "Солидарность", "Санкт-Петербург", ВБРР, Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит" и "Почта банк".
https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130638/59/1306385902_0:10:2520:1900_1920x0_80_0_0_1502a69bfe11d843ea3397d79afea0cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, технологии, unionpay, китай, в мире, банки, новости - туризм
Экономика, Россия, Технологии, UnionPay, Китай, В мире, Банки, Туризм, Новости - Туризм
13:26 29.12.2022 (обновлено: 15:19 29.12.2022)
 
UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам

UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по картам российских банков

© РИА Новости / Василий Батанов / Перейти в медиабанкНовая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay
Новая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в медиабанк
Новая платежная карта Международной Китайской платежной системы UnionPay. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками —эквивалент 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год, сообщил РИА Новости источник на платежном рынке.
"UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков. Лимит на снятие наличных за рубежом - 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту", - сказал собеседник агентства.
Сейчас карты этой системы, согласно ее русскоязычному сайту, выпускают несколько российских банков: "Русский стандарт", "МТС банк", РСХБ, Газпромбанк, "Солидарность", "Санкт-Петербург", ВБРР, Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит" и "Почта банк".
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - РИА Новости, 1920, 19.12.2022
19 декабря, 10:06
Итоги года: как Россия ответила на демарш Visa и Mastercard
 
ТуризмЭкономикаРоссияТехнологииUnionPayКитайВ миреБанкиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала