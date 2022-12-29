https://ria.ru/20221229/unionpay-1842185105.html

UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам

UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам - РИА Новости, 29.12.2022

UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по российским картам

Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками —эквивалент 50 тысяч юаней в день... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T13:26

2022-12-29T13:26

2022-12-29T15:19

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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Китайская платежная система UnionPay ввела лимит на снятие за рубежом наличных по ее картам, выпущенным российскими банками —эквивалент 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год, сообщил РИА Новости источник на платежном рынке."UnionPay ввела лимит на снятие наличных за рубежом по картам российских банков. Лимит на снятие наличных за рубежом - 50 тысяч юаней в день либо 500 тысяч юаней в год (или эквивалент этой суммы в другой валюте) на каждую карту", - сказал собеседник агентства.Сейчас карты этой системы, согласно ее русскоязычному сайту, выпускают несколько российских банков: "Русский стандарт", "МТС банк", РСХБ, Газпромбанк, "Солидарность", "Санкт-Петербург", ВБРР, Примсоцбанк, "Приморье", "Зенит" и "Почта банк".

https://ria.ru/20221219/ekonomika-1839651982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, технологии, unionpay, китай, в мире, банки, новости - туризм