https://ria.ru/20221229/malayziya-1842120138.html

Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118

Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118 - РИА Новости, 29.12.2022

Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118

Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118,... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T10:53

2022-12-29T10:53

2022-12-29T11:11

в мире

россия

малайзия

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842119654_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f32b25df2a2fa97658dd2c8e3d61f2f4.jpg

МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118, высота которого достигает 678 метров; власти расследуют инцидент, а владельцы здания угрожают судебным иском, сообщает малайзийская газета Star. В среду блогеры опубликовали фотографии на вершине здания, которые стали быстро расходиться в социальных сетях. Действия российской пары вызвали реакцию у пользователей, которые усомнились в безопасности их поступка, а также заинтересовались в том, получили ли "восходители" разрешение от руководства башни. "Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", - сказал изданию представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures. Он добавил, что любому лицу, уличенному в проникновении на территорию здания, будут предъявлены судебные иски. "Мы хотим подчеркнуть, что здание Merdeka 118 по-прежнему активно строится, и безопасность остается нашим приоритетом", - пояснил представитель компании. Была ли задержана пара, не сообщается.

https://ria.ru/20220824/sud-1811955072.html

россия

малайзия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, малайзия, новости - туризм