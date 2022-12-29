https://ria.ru/20221229/malayziya-1842120138.html
Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118
Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118 - РИА Новости, 29.12.2022
Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118
Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:53
2022-12-29T10:53
2022-12-29T11:11
в мире
россия
малайзия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842119654_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_f32b25df2a2fa97658dd2c8e3d61f2f4.jpg
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118, высота которого достигает 678 метров; власти расследуют инцидент, а владельцы здания угрожают судебным иском, сообщает малайзийская газета Star. В среду блогеры опубликовали фотографии на вершине здания, которые стали быстро расходиться в социальных сетях. Действия российской пары вызвали реакцию у пользователей, которые усомнились в безопасности их поступка, а также заинтересовались в том, получили ли "восходители" разрешение от руководства башни. "Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", - сказал изданию представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures. Он добавил, что любому лицу, уличенному в проникновении на территорию здания, будут предъявлены судебные иски. "Мы хотим подчеркнуть, что здание Merdeka 118 по-прежнему активно строится, и безопасность остается нашим приоритетом", - пояснил представитель компании. Была ли задержана пара, не сообщается.
https://ria.ru/20220824/sud-1811955072.html
россия
малайзия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1d/1842119654_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_589125493bfd518dd88beb4f34949718.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, малайзия, новости - туризм
В мире, Россия, Малайзия, Туризм, Новости - Туризм
10:53 29.12.2022 (обновлено: 11:11 29.12.2022)
Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118
Власти Малайзии расследуют проникновение двух россиян на крышу небоскреба Merdeka 118
МОСКВА, 29 дек - РИА Новости.
Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118, высота которого достигает 678 метров; власти расследуют инцидент, а владельцы здания угрожают судебным иском, сообщает малайзийская газета Star
.
В среду блогеры опубликовали фотографии на вершине здания, которые стали быстро расходиться в социальных сетях. Действия российской пары вызвали реакцию у пользователей, которые усомнились в безопасности их поступка, а также заинтересовались в том, получили ли "восходители" разрешение от руководства башни.
"Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", - сказал изданию представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures. Он добавил, что любому лицу, уличенному в проникновении на территорию здания, будут предъявлены судебные иски. "Мы хотим подчеркнуть, что здание Merdeka 118 по-прежнему активно строится, и безопасность остается нашим приоритетом", - пояснил представитель компании.
Была ли задержана пара, не сообщается.