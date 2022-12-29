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Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118 - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118
Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118 - РИА Новости, 29.12.2022
Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118
Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118,... РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T10:53
2022-12-29T11:11
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118, высота которого достигает 678 метров; власти расследуют инцидент, а владельцы здания угрожают судебным иском, сообщает малайзийская газета Star. В среду блогеры опубликовали фотографии на вершине здания, которые стали быстро расходиться в социальных сетях. Действия российской пары вызвали реакцию у пользователей, которые усомнились в безопасности их поступка, а также заинтересовались в том, получили ли "восходители" разрешение от руководства башни. "Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", - сказал изданию представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures. Он добавил, что любому лицу, уличенному в проникновении на территорию здания, будут предъявлены судебные иски. "Мы хотим подчеркнуть, что здание Merdeka 118 по-прежнему активно строится, и безопасность остается нашим приоритетом", - пояснил представитель компании. Была ли задержана пара, не сообщается.
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в мире, россия, малайзия, новости - туризм
В мире, Россия, Малайзия, Туризм, Новости - Туризм
10:53 29.12.2022 (обновлено: 11:11 29.12.2022)
 
Двое россиян забрались на крышу малайзийского небоскреба Merdeka 118

Власти Малайзии расследуют проникновение двух россиян на крышу небоскреба Merdeka 118

© AFP 2022 / MOHD RASFANНебоскреб Warisan Merdeka Tower (Merdeka 118) в Куала-Лумпуре
Небоскреб Warisan Merdeka Tower (Merdeka 118) в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
Небоскреб Warisan Merdeka Tower (Merdeka 118) в Куала-Лумпуре. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау забрались на крышу второго по высоте сооружения в мире - малайзийского небоскреба Merdeka 118, высота которого достигает 678 метров; власти расследуют инцидент, а владельцы здания угрожают судебным иском, сообщает малайзийская газета Star.
В среду блогеры опубликовали фотографии на вершине здания, которые стали быстро расходиться в социальных сетях. Действия российской пары вызвали реакцию у пользователей, которые усомнились в безопасности их поступка, а также заинтересовались в том, получили ли "восходители" разрешение от руководства башни.
"Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе", - сказал изданию представитель компании-собственника башни PNB Merdeka Ventures. Он добавил, что любому лицу, уличенному в проникновении на территорию здания, будут предъявлены судебные иски. "Мы хотим подчеркнуть, что здание Merdeka 118 по-прежнему активно строится, и безопасность остается нашим приоритетом", - пояснил представитель компании.
Была ли задержана пара, не сообщается.
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