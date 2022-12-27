Рейтинг@Mail.ru
В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб - РИА Новости, 27.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221227/indiya-1841598735.html
В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб
В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб - РИА Новости, 27.12.2022
В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб
Полиция индийского города Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика, сообщает Times Now. РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T11:43
2022-12-27T12:00
в мире
индия
россия
мумбаи
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25933/41/259334186_0:94:1024:670_1920x0_80_0_0_d780567ac8ef9544cdac4fbf90b650de.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Полиция индийского города Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика, сообщает Times Now. По данным полиции, молодые люди планировали снять видео, на котором они спускаются с внешней стороны 60-этажного жилого комплекса. Обвиняемые - 33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков – арестованы и предстанут перед судом. "Охранник увидел их, поймал и связался с полицией. Во время допроса оба они рассказали полиции, что поднялись по лестнице на 58-й этаж башни и собирались спуститься снаружи, и должны были записать видео своего трюка", - сообщили в полиции. Задержанным представлены обвинения по статьям уголовного кодекса Индии о незаконном проникновении в жилище и преступном сговоре. Россиянам может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф. Отмечается, что полиция Мумбаи проинформировала генеральное консульство РФ о задержании россиян.
https://ria.ru/20221024/obekty-1826310645.html
индия
россия
мумбаи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25933/41/259334186_60:0:968:681_1920x0_80_0_0_3c599c672b17d3886aec3f264598da3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, мумбаи, новости - туризм
В мире, Индия, Россия, Мумбаи, Новости - Туризм
11:43 27.12.2022 (обновлено: 12:00 27.12.2022)
 
В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб

В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб для съемок трюка

CC BY 2.0 / Premshree Pillai / CopПолицейский в Индии
Полицейский в Индии - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
CC BY 2.0 / Premshree Pillai / Cop
Полицейский в Индии. Архивное фото
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Полиция индийского города Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика, сообщает Times Now.
По данным полиции, молодые люди планировали снять видео, на котором они спускаются с внешней стороны 60-этажного жилого комплекса. Обвиняемые - 33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков – арестованы и предстанут перед судом.
"Охранник увидел их, поймал и связался с полицией. Во время допроса оба они рассказали полиции, что поднялись по лестнице на 58-й этаж башни и собирались спуститься снаружи, и должны были записать видео своего трюка", - сообщили в полиции.
Задержанным представлены обвинения по статьям уголовного кодекса Индии о незаконном проникновении в жилище и преступном сговоре. Россиянам может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф.
Отмечается, что полиция Мумбаи проинформировала генеральное консульство РФ о задержании россиян.
Флаг Норвегии - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:41Туризм
В Норвегии задержали двоих россиян за съемку военных объектов
 
В миреИндияРоссияМумбаиНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала