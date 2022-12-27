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В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб

В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб - РИА Новости, 27.12.2022

В Индии задержали двоих россиян за проникновение в небоскреб

Полиция индийского города Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика, сообщает Times Now. РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T11:43

2022-12-27T11:43

2022-12-27T12:00

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НЬЮ-ДЕЛИ, 27 дек – РИА Новости. Полиция индийского города Мумбаи задержала двоих россиян, проникших на территорию небоскреба Imperial Twin Tower для съемок ролика, сообщает Times Now. По данным полиции, молодые люди планировали снять видео, на котором они спускаются с внешней стороны 60-этажного жилого комплекса. Обвиняемые - 33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков – арестованы и предстанут перед судом. "Охранник увидел их, поймал и связался с полицией. Во время допроса оба они рассказали полиции, что поднялись по лестнице на 58-й этаж башни и собирались спуститься снаружи, и должны были записать видео своего трюка", - сообщили в полиции. Задержанным представлены обвинения по статьям уголовного кодекса Индии о незаконном проникновении в жилище и преступном сговоре. Россиянам может грозить до 7 лет лишения свободы и штраф. Отмечается, что полиция Мумбаи проинформировала генеральное консульство РФ о задержании россиян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, индия, россия, мумбаи, новости - туризм