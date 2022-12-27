https://ria.ru/20221227/turizm-1841759758.html

Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году

Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2022

Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году

По данным ассоциации туроператоров России, Подмосковье стало самым популярным регионом для путешествий в 2022 году. Самостоятельно регион посетили 22 миллиона... РИА Новости, 27.12.2022

2022-12-27T19:56

2022-12-27T19:56

2022-12-27T19:56

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841762550_0:326:3062:2048_1920x0_80_0_0_d9e64f590fd8a6d8e1b880546eed63a7.jpg

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. По данным ассоциации туроператоров России, Подмосковье стало самым популярным регионом для путешествий в 2022 году. Самостоятельно регион посетили 22 миллиона туристов. Об этом сообщил телеканал "360".В этом году туристический поток в регионе увеличился на 57%. Второе место в данном рейтинге заняла Москва. За год город посетили 18 миллионов туристов. В Краснодарский край отправились 17 миллионов человек. Регион стал третьим в списке.В целом по стране туристический поток увеличился на 7% в сравнении с прошлогодними показателями, а вот количество путешественников в Крыму и Калининграде сократилось.Московская область также вошла в топ-5 регионов по объему проданных туров и размещений. Доля проданных туров в регион составила 5,5% по стране. Лидирующие позиции в том числе заняли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москва.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)