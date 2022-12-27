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Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2022
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Новости Подмосковья
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Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году
Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году - РИА Новости, 27.12.2022
Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году
По данным ассоциации туроператоров России, Подмосковье стало самым популярным регионом для путешествий в 2022 году. Самостоятельно регион посетили 22 миллиона... РИА Новости, 27.12.2022
2022-12-27T19:56
2022-12-27T19:56
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. По данным ассоциации туроператоров России, Подмосковье стало самым популярным регионом для путешествий в 2022 году. Самостоятельно регион посетили 22 миллиона туристов. Об этом сообщил телеканал "360".В этом году туристический поток в регионе увеличился на 57%. Второе место в данном рейтинге заняла Москва. За год город посетили 18 миллионов туристов. В Краснодарский край отправились 17 миллионов человек. Регион стал третьим в списке.В целом по стране туристический поток увеличился на 7% в сравнении с прошлогодними показателями, а вот количество путешественников в Крыму и Калининграде сократилось.Московская область также вошла в топ-5 регионов по объему проданных туров и размещений. Доля проданных туров в регион составила 5,5% по стране. Лидирующие позиции в том числе заняли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москва.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
19:56 27.12.2022
 

Подмосковье стало самым популярным местом среди туристов в 2022 году

© РИА Новости / Валерий МельниковПосетители на территории музея-заповедника "Горки Ленинские" в Московской области
Посетители на территории музея-заповедника Горки Ленинские в Московской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. По данным ассоциации туроператоров России, Подмосковье стало самым популярным регионом для путешествий в 2022 году. Самостоятельно регион посетили 22 миллиона туристов. Об этом сообщил телеканал "360".
В этом году туристический поток в регионе увеличился на 57%. Второе место в данном рейтинге заняла Москва. За год город посетили 18 миллионов туристов. В Краснодарский край отправились 17 миллионов человек. Регион стал третьим в списке.
В целом по стране туристический поток увеличился на 7% в сравнении с прошлогодними показателями, а вот количество путешественников в Крыму и Калининграде сократилось.
Московская область также вошла в топ-5 регионов по объему проданных туров и размещений. Доля проданных туров в регион составила 5,5% по стране. Лидирующие позиции в том числе заняли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Москва.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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